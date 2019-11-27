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Пристайко напомнил компании Apple, что Крым является украинской территорией

27 ноября, 22:03

Он призвал Apple сосредоточиться на высоких технологиях и мире развлечений

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко напомнил американской корпорации Apple, которая назвала Крым "российским", что оккупированный Россией полуостров является украинской территорией.

Об этом глава МИД написал в Twitter.

"Позвольте мне пояснить вашей терминологией, Apple. Представьте, что вы жалуетесь, что ваши дизайн и идеи, годы работы и часть сердца украдены вашим злейшим врагом, но кого-то равнодушного совершенно не волнуют ваши страдания. Вот такие ощущения возникают, когда вы называете Крым российской землей", - подчеркнул Пристайко.

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При этом он призвал Apple сосредоточиться на высоких технологиях и мире развлечений. "Глобальная политика не ваша сильная сторона. Крым – это Украина", – подчеркнул Пристайко.

Как сообщалось, компания Apple изменила Крым на "российский" на территории России в своем приложении "Погода". При этом на материковой части Украины города аннексированного полуострова не обозначены ни частью Украины, ни частью России.

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Напомним, не так давно одно из самых популярных американских изданий The New York Times опубликовало карту Украины без Крыма. После этого инцидента в посольстве Украины в США заявили, что, распространяя в своих материалах карты Украины без аннексированного Россией Крыма либо оккупированного Донбасса, СМИ подыгрывают кремлевской пропаганде.

А вот этим летом оказалось, что карты без аннексированного полуострова продавались для детей – в сети гипермаркетов METRO нашли школьные дневники с "российским Крымом".

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Россия Крым Apple Украина МИД Украины Вадим Пристайко

Источник: Сегодня

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