Пристайко напомнил компании Apple, что Крым является украинской территорией

Он призвал Apple сосредоточиться на высоких технологиях и мире развлечений

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко напомнил американской корпорации Apple, которая назвала Крым "российским", что оккупированный Россией полуостров является украинской территорией.

Об этом глава МИД написал в Twitter.

"Позвольте мне пояснить вашей терминологией, Apple. Представьте, что вы жалуетесь, что ваши дизайн и идеи, годы работы и часть сердца украдены вашим злейшим врагом, но кого-то равнодушного совершенно не волнуют ваши страдания. Вот такие ощущения возникают, когда вы называете Крым российской землей", - подчеркнул Пристайко.

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При этом он призвал Apple сосредоточиться на высоких технологиях и мире развлечений. "Глобальная политика не ваша сильная сторона. Крым – это Украина", – подчеркнул Пристайко.

Как сообщалось, компания Apple изменила Крым на "российский" на территории России в своем приложении "Погода". При этом на материковой части Украины города аннексированного полуострова не обозначены ни частью Украины, ни частью России.

Напомним, не так давно одно из самых популярных американских изданий The New York Times опубликовало карту Украины без Крыма. После этого инцидента в посольстве Украины в США заявили, что, распространяя в своих материалах карты Украины без аннексированного Россией Крыма либо оккупированного Донбасса, СМИ подыгрывают кремлевской пропаганде.

А вот этим летом оказалось, что карты без аннексированного полуострова продавались для детей – в сети гипермаркетов METRO нашли школьные дневники с "российским Крымом".

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