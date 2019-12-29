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Обмен пленными: названы имена первых освобожденных

29 декабря, 13:16

Освобожденные военнослужащие находятся на подконтрольной Украине территории

В рамках обмена пленными, которые удерживаются на подконтрольной Украине территории, а так же в тюрьмах ОРДЛО и в России, освободили четыре украинских военнослужащих. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По ее словам, были освобождены Сергей Иванчук, Юрий Явтушко, Иван Деев, Роман Фурсов.

/ Фото: Офис Президента Украины

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

"Первые граждане Украины – освобождены! В частности, освобождены четверо военных, находившихся длительное время в плену на временно оккупированной части Донбасса – Сергей Иванчук, Юрий Явтушко, Иван Деев, Роман Фурсов! Все они находятся в безопасности на подконтрольной правительству Украины территории", – заявила украинский омбудсмен.

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Фото: скрин

В 2016 году Иван Деев был награжден орденом "За мужество" 3-й степени за участие в Антитеррористической операции на Донбассе. Участник событий на Майдане. Находился в плену в Луганске с февраля 2017 года.

Напомним, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что домой вернутся бойцы, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцева находились в плену боевиков и не имели возможности даже пообщаться со своими семьями.

Пока верификация большинства участников обмена не проведена, можно предположить, что удастся обменять в общей сложности чуть более 200 человек .

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Донбасс военнослужащие обмен пленными ОРДЛО

Источник: Сегодня

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