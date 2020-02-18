Пристайко рассказал о приоритетах следующей встречи "Нормандской четверки"

Пристайко уточнил, что с прошлой нормандской встречи удалось достичь прогресса только в обмене пленных

Вадим Пристайко. Фото: REUTERS/KTS

Во время следующего "нормандского саммита", предварительно запланированного на апрель 2020 года, украинская сторона будет поднимать вопрос о передаче Украине границы на Донбассе, прекращении огня и обмене пленных.

Об этом рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире одного их украинских телеканалов, передает hromadske.

В частности, во время следующей "Нормандии" планируют поднять вопрос о создании рабочей группы, которая займется вопросом передачи границы Украине.

"Она бы занялась этим вопросом: каким образом происходит передача границы Украине под полный контроль, сколько нужно сил, усилий, этапов и тд. На сегодня такая группа еще не создана, и именно поэтому президент Зеленский, как и в прошлый раз, будет настаивать, чтобы этот вопрос был рассмотрен", — сказал он.

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Министр отметил, что контролировать границу с украинской стороны должны украинские пограничники: "Это идеальный вариант, над которым работает и правительство, и президент, и все остальные".

Кроме того, остаются вопросы о прекращении огня на Донбассе, следующем обмене пленных, допуске представителей Красного креста на неподконтрольную Украине территорию.

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Пристайко уточнил, что с прошлой "нормандской встречи" удалось достичь прогресса только в обмене пленных, добавив, что следующий обмен планируют провести еще до встречи лидеров четырех стран.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров сомневается, что следующий "нормандский саммит" состоится в апреле 2020 года, поскольку украинская сторона, по его словам, не придерживается своих договоренностей, достигнутых на встрече 9 декабря в Париже.

Напомним, на последних переговорах "Нормандской четверки" были согласованы выводы саммита, коммюнике, которое пообещали выполнить и Украина, и Россия. Стоит отметить, что первый пункт документа обязывает к полному прекращению огня по всей зоне конфликта на Донбассе, и это условие должно было быть выполнено до конца 2019 года. Однако поддерживаемые Россией боевики ни на день не прекращали обстрелы.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что при подготовке к выборам на всей территории Донбасса обеспечивать безопасность "могут совместные патрули". По его словам, Киев поднимал этот вопрос и на "нормандских" переговорах, и в Минске. Он отмечал, что в такой патруль могли бы входить украинцы, представители временно оккупированных территорий и ОБСЕ. Также президент дал понять, что Киев готов к диалогу с мирными людьми Донбасса, но не с боевиками.

Выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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