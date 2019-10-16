Пристайко заявил о консенсусе с главами МИД ЕС по сохранению санкций

Министр также попросил об их усилении из-за выборов в Крыму

Фото: REUTERS/Yves Herman

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко после общения с главами МИД стран Евросоюза заявил о консенсусе по сохранению санкций в отношении России.

"У нас есть консенсус с министрами иностранных дел ЕС. Санкции не могут быть отменены до тех пор, пока Россия не выполнит свою часть Минских соглашений", – написал он в своем Твиттере во вторник.

Пристайко также указал, что попросил "усилить санкции в связи с недавними так называемыми "выборами" в оккупированном Крыму".

Реклама

Как известно, 14 октября глава МИД Украины принял участие в министерском заседании "Группы друзей Украины в ЕС".

Как уже говорилось, в Европе зреет недовольство антироссийскими санкциями. Точнее, их негативным влиянием на экономику разных стран. И хотя официальный Брюссель продолжается придерживаться прежней позиции, выступая за сохранение санкций, тем не менее потихоньку их начинают смягчать. Например, на днях Великобритания ослабила санкции против России. Можно вспомнить и летнее решение суда ЕС об отмене санкций против Януковича и его соратников.

Конечно, говорить о том, что санкции скоро будут сняты, пока рано. Европа старается "держать марку". Так, например, кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель буквально на днях заявил, что ограничительные меры в отношении России должны быть сохранены до тех пор, "пока ее поведение не изменится". Такую же позицию озвучила Германия.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама