Новый глава европейской дипломатии сделал заявление по санкциям против России

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Евросоюз должен сохранить ограничительные меры в отношении России, пока "ее поведение не изменится". Об этом заявил будущий верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, экс-глава МИД Испании Жозеп Боррель, выступая в понедельник на заседании Европарламента в Брюсселе.

"Россия – хороший пример (в вопросе единства стран ЕС – Ред). Мы должны сохранить санкции против России, пока не произойдут изменения в ее поведении", - сказал он.

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Напомним, что Урсула фон дер Ляйен (была выбрана новым президентом ЕК.

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Как известно, всего ЕС применил четыре вида санкций в отношении России, начиная с 2014 года. Кроме экономического пакета, действуют "крымские" санкции. Также введены индивидуальные санкции за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины, и существует так называемый "украинский список", в котором находятся бывшие высокопоставленные украинские чиновники времен экс-президента Украины Виктора Януковича, санкции для которых были применены за злоупотребление с государственными фондами.

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