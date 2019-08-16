Прокуратура будет просить для Грымчака залог в 12,5 млн грн

Меру пресечения будет выбирать Деснянский районный суд Чернигова сегодня после 17.00

Юрий Грымчак. Фото: mtot.gov.ua

Прокуратура в своем ходатайстве будет просить суд взять заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака под стражу с возможностью внесения залога в 12,5 млн грн. Об этом сообщила его адвокат Татьяна Матяш.

Она рассказала, что уже получила ходатайство об избрании Грымчаку меры пресечения.

Меру пресечения будет выбирать Деснянский районный суд Чернигова сегодня после 17.00.

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Ранее сообщалось, что заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку следствие объявило о подозрении по ч.4. ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

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"15 августа 2019 г. сообщено о подозрении задержанным накануне замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также его "помощнику". Правовая квалификация действий указанных лиц – ч. 4 ст. 190 УК Украины", – говорится в сообщении.

Согласно информации, по данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом – денежными средствами – в особо крупном размере.

Напомним, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Юрия Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере 1,1 млн долларов. Их задержали во время получения части денежных средств в сумме 480 тыс. долларов.

В прокуратуре рассказали, что о преступлении, совершенном украинским замминистра, узнали, расследуя другое резонансное дело — об избиении активистки Татьяны Черновол в 2013 году.

"Дело Грымчака" стало 15 августа одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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