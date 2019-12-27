Прокуроры продолжат работу над расследованием дела МН17

В международную следственную группу в этом расследовании от Генпрокуратуры входит 7 прокуроров

Трагедия. В крушении погибли почти 300 человек, включая всех пассажиров и членов экипажа / Фото: AFP

Входящие в состав международной и национальной следственных групп по расследованию авиакатастрофы самолета рейса МН17 Малазийских авиалиний прокуроры Генеральной прокуратуры Украины продолжат свою работу над этим уголовным производством в Офисе генпрокурора.

"В международную следственную группу в этом расследовании от Генпрокуратуры входит 7 прокуроров, а в национальную следственную группу – 11 прокуроров. Они продолжат свою работу над этим уголовным производством в Офисе Генерального прокурора. Это обеспечит высокий уровень профессионализма и сохранит институциональную память в расследовании гибели 298 пассажиров самолета рейса МН17 Малазийских авиалиний", – говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Процессуальное руководство в этом производстве осуществляют сотрудники нового Департамента надзора в уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, который укомплектован сотрудниками, имеющими опыт в расследовании военных преступлений, преступлений против человечности и терактов.

"При принятии решений в данном уголовном производстве Офис Генерального прокурора останется надежным международным партнером и будет находиться в постоянной коммуникации с иностранными коллегами", – говорится в сообщении.

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Институт Генеральной прокуратуры Украины прекращает свою работу в 2019 году, со 2 января 2020 года начинает функционировать Офис генерального прокурора.

Ранее сообщалось, что в рамках уголовного расследования гибели малайзийского Boeing рейса MH17 над Украиной в 2014 году Международная следственная группа во главе с Нидерландами опубликовала очередной призыв к свидетелям, который сопровождается несколькими ранее не публиковавшимися перехватами телефонных переговоров боевиков так называемой "ДНР" с их российскими кураторами.

"Переговоры, в частности, свидетельствуют о непосредственной причастности министра обороны России Сергея Шойгу и директора ФСБ (Федеральной службы безопасности) Александра Бортникова к координации действий сепаратистов на востоке Украины", - говорится в сообщении Conflict Intelligence Team.

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Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как был сбит, предположительно, ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 года российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой, совпадают с теми, что видно на правом борту "Бука 332", обнаруженного в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

Также были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

Отметим, нидерландский парламент одобрил требование к правительству выяснить роль Украины в катастрофе малайзийского Boeing MH17 в июле 2014 года на Донбассе.

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