Нидерланды инициируют расследование о роли Украины в гибели МН17

Парламент страны требует выяснить, почему Украина не закрыла небо над зоной боевых действий

Парламент Нидерландов инициирует расследование роли Украины в катастрофе лайнера рейса МН17 в небе над временно неподконтрольным Донбассом.

Депутаты решили выяснить, почему Украина не закрыла авиапространство над зоной боевых действий еще в 2014 году.

Тем временем, в правительстве не видят причин для проведения такого расследования и говорят, что ответить на эти вопросы должна Россия, а Кремль не помогает работе следователей и не идет на контакт.

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Ранее сообщалось, что государственная прокуратура Нидерландов обратилась к Украине с просьбой предотвратить передачу в Россию нового подозреваемого в расследовании дела MH17 – Владимира Цемаха.

Новости "Сегодня" также сообщали, что СБУ установила 150 человек, причастных к катастрофе MH17 на Донбассе. Украина передала огромный массив доказательств международной следственной группе о причастных к сбиванию самолета.

Ранее Объединенная следственная группа назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к уничтожению самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот"). Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.

Ранее 19 июня в очередном докладе исследовательской организации Bellingcat отмечалось, что непосредственную ответственность за крушение MH17 несут как минимум девять человек– российских военнослужащих и членов так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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