Прямой эфир против коронавируса: суд по MH17 пройдет в закрытом режиме

Пресса, родственники и другие стороны процесса не смогут присутствовать в зале суда

/ Фото: AFP

Предварительные судебные слушания по делу о сбитом на Донбассе малайзийском Boeing-777 рейса MH17 с 23 по 27 марта пройдут в закрытом режиме из-за пандемии коронавируса. Такое решение утвердили власти Нидерландов.

На сайте Окружного суда Гааги говорится, что рассмотрение дел в нидерландских судах приостанавливается с 17 марта до 6 апреля. Однако заседания по особо важным делам, таким, как MH17, будут проходить в закрытом режиме.

"Родственники, пресса, общественность и другие заинтересованные стороны не смогут присутствовать на слушаниях в юридическом комплексе Схипхола (где рассматривается дело – К.З. ). Однако заседание будет доступно в прямом эфире", – говорится в сообщении суда.

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Сайт "Сегодня" сообщал, что одним из главных событий прошлой недели, после пандемии коронавируса, стал первый судебный процесс по делу MH17 . Предварительные заседания прошли 9-10 марта в юридическом комплексе Схипхол в Амстердаме (Нидерланды). Среди обвиняемых: трое россиян – бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов; и украинец Леонид Харченко. Ни один из них на суд не явился. Однако обвиняемому Олегу Пулатову Россия наняла двух нидерландских адвокатов, которые присутствуют в суде, представляя его интересы.

В понедельник-вторник 9-10 марта суд заслушал стороны обвинения и защиты, но в связи с появлением дополнительных вопросов к свидетелям, которых запугивают российские спецслужбы, решил взять перерыв до 23 марта. Не исключено, что их будут заслушивать анонимно и они попадут под программу защиты свидетелей. По словам адвокатов родственников погибших, до вынесения приговора может пройти минимум пять лет. Но как бы защита обвиняемого Пулатова не затягивали ознакомление с материалами дела, к рассмотрению по сути суд намерен перейти уже 8 июня.

Все четверо обвиняемых, по собранным Международной следственной группой доказательствам, причастны к транспортировке российского ЗРК "Бук", который принадлежал 53-й курской бригаде противовоздушной обороны ВС РФ и збил MH17. Им грозит от 30 лет тюрьмы до пожизненного заключения .

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Видео: Facebook

Все подробности в спецтеме Суд по делу MH17

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