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Путин ответил на просьбу охарактеризовать Зеленского: "Прошел отбор"

19 декабря, 12:16

Президент России назвал украинского коллегу незаурядной личностью

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Президент России Владимир Путина на большой пресс-конференции ответил на просьбу охарактеризовать главу Украины Владимира Зеленского, с которым он недавно провел переговоры в рамках встречи "Нормандской четверки".

Так, глава РФ заявил, что считает некорректным делать это, дескать, он пытается не давать характеристики коллегам. При этом, по словам Путина, если украинский лидер "прошел отбор" (так он назвал выборы. – Ред.), то является незаурядной личностью.

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Ранее Владимир Путин подтвердил слова Владимира Зеленского, что их взгляды кардинально расходятся в вопросе передачи Украине контроля над границей в части Донецкой и Луганской областей. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам "нормандских переговоров".

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Как сообщали новости "Сегодня", на пресс-конференции Зеленский заявлял, что у него с Путиным разные абсолютно взгляды по поводу передачи границы. По его словам, он пытался договориться о передаче контроля над границей до выборов, а российский лидер ссылался на договоренности, которые были подписаны три года назад другим украинским президентом.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция началась ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Читайте подробней, о чем удалось договориться по итогам саммита "Нормандской четверки".

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Владимир Зеленский Владимир Путин

Источник: УНИАН

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