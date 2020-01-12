Фото: kremlin.ru

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили конфликт на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также главы государств обсудили напряженную ситуацию вокруг Ирана.

"В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий. Также затрагивались тематика украинского конфликта (на Донбассе, – ред.) и положение дел в Сирии", – указано в сообщении.

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Кроме того, президенты подробно обсудили ливийскую проблематику.

В тренде Путин с Макроном поговорили об Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Зеленский поблагодарил Макрона за соболезнования в связи с катастрофой самолета в Иране.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе встречи лидеры двух стран решили, что строительство газопровода "Северный поток – 2" в обход Украины нужно довести до конца.

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