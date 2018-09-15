Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине

На востоке Украины Москве не нужна ни война, ни мир, и важно прекратить обсуждение крымского вопроса, считает эксперт

Ликвидация главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко Россия использует как причину для блокировки переговорного процесса в Минске, чтоб сделать паузу по Донбассу, переключившись тем временем на более важный "фронт" – президентскую кампанию в Украине.

Такое мнение высказал "Апострофу" содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков.

По его мнению, отсутствие экс-главарей "ДНР" и "ЛНР" Захарченко и Плотницкого не повлияет на дальнейший переговорный процесс в рамках "нормандского формата" и минской контактной группы. Однако Москва попытается использовать эту ситуацию с выгодой.

"Безусловно, Россия будет максимально использовать эту ситуацию вокруг "ДНР", чтобы блокировать переговорный процесс. Абсолютно очевидно, что до парламентских выборов в Украине каких-то кардинальных перемен и решений в рамках "нормандского формата" ожидать не стоит. Россия, очевидно, взяла паузу. Она будет использовать эту ситуацию, с одной стороны, с целью компрометации украинского руководства, а с другой – как формальный повод для блокирования переговоров, где на Москву оказывают все большее давление. Но вряд ли она выйдет из переговорного процесса", – сказал Пашков.

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Эксперт читает, что теперь тактика российской стороны будет сводиться к трем сценариям: удержании ситуации на Донбассе в формате "ни войны, ни мира", отказ от обсуждения крымской проблематики и, самое важное, Россия будет готовиться ко времени "Ч" – украинским парламентским и президентским выборам.

"Кремль сосредоточится на трех основных направлениях. Первое – дестабилизация ситуации внутри страны: поддержка и инспирирование сепаратистских настроений в регионах, раскачивание внутриполитической ситуации. Второе – продвижение в медиапространстве Украины пятой колонны, пророссийских сил. Третье – это дискредитация руководства Украины, а также европейского и евроатлантического курса страны. Украину ждет очень сложный период, поэтому нужно использовать все возможности, чтобы обеспечить безопасность избирательной кампании. Было бы целесообразно разработать межведомственный план по ее защите", – объяснил он.

Стоит отметить, что в Украине давно знают о планах Кремля на президентские и парламентские выборы. По словам президента Украины Петра Порошенко, разведка имеет данные об использовании Москвой пророссийских политсил и политиков. Он уверен, что горизонт планирования антиукраинских сил достигает осени 2020 года, когда по результатам уже местных выборов в отдельных областных советах, проектируется создание "лояльных к Москве политических коалиций".

В свою очередь глава СБУ Василий Грицак уверен, что Россия попытается вмешаться в президентские и парламентские выборы в Украине и повлиять на волеизъявление украинцев. Он рассказал о методах и главной цели Москвы.