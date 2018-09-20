В Кремле сделали заявление по обмену украинских политзаключенных на осужденных в Украине россиян

Российский МИД перенаправил администрации президента РФ письмо от 21 осужденного в Украине россиянина с просьбой об обмене

Россия добивается освобождения россиян, осужденных в Украине за преступления против безопасности страны, утверждает пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российские дипломаты поддерживают регулярные контакты с ними, их адвокатами и родственниками. Отдельно от этого пробует освободить российских преступников и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова через переговоры с украинским омбудсвумен Людмилой Денисовой.

Захарова подтвердила, что от 21 отбывающего наказание россиянина в МИД России поступило письмо с просьбой обменять их на украинских политзаключенных в России. Обращения переслали администрации президента Владимира Путина и омбудсмену Татьяне Москальковой.

"На днях эти обращения были направлены в администрацию президента РФ, а также уполномоченному по правам человека в РФ, которой, по договоренности президентов России и Украины, поручено совместно с ее украинской коллегой заниматься вопросами граждан РФ, задержанных в Украине, и граждан Украины, задержанных в РФ", – сказала Захарова

Пресс-секретарь российского МИДа добавила, что в Украине были осуждены "гораздо больше человек, чем подписавших обращения". Доказательства своим словам она приводить не стала.

Напомним, что раньше о просьбе россиян обменять их на политзаключенных украинцев сообщала Людмила Денисова.

Несмотря на это, в администрации Путина отрицают, что получали какие-либо просьбы об обмене.

Также сообщалось о мнении эксперта, почему Россия не спешит обмениваться заключенными.