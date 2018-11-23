Рада дала старт "черной пятнице": как депутаты встречали рассвет под госбюджет

У кого-то был рекорд самого позднего выступления в парламенте, а кто-то ловил "кнопкодавов"

Верховная Рада бурно принимала государственный бюджет на 2019 год и депутаты, похоже, и сами были удивлены финишем в шесть утра, не забыв запечатлеть этот момент на своих страницах в соцсетях.

Так, народный депутат Андрей Ильенко отметил рекорд своего самого позднего выступления в парламенте – полтретьего ночи.

А Ольга Червакова подчеркнула, что чем дальше к утру идет дело, тем больше нарастает абсурдность происходящего в сессионном зале.

В свою очередь нардеп Игорь Мосийчук ходил с телефоном и на камеру снимал "кнопкодавство" и даже удалось кого-то поймать на нечестном голосовании.

Другие политики тоже отписались в сети.

Как мы уже сообщали, в Раде даже уличили депутатов в пьянстве. Так, нардеп Юрий Левченко заявлял, что в сессионном зале стоял перегар, а вице-спикер парламента Ирина Геращенко напоминал, что пить алкоголь в стенах Рады запрещено.

Отметим, пленарное заседание, на котором принимался главный финансовый документ страны, продолжалось в общей сложности 20 часов. Еще вчера утром Верховная Рада проголосовала (хотя и с третьей попытки) за предложение главы парламента Андрея Парубия не закрывать вечернее заседание, пока не будет принят бюджет. В итоге депутаты приняли его в шесть утра сегодня. Читайте подробней, как принимался Бюджет Украины на 2019 год.

Также стало известно, как голосовали народные депутаты. Оказалось, что Радикальная партия Ляшко, "Самопомощь", "Батькивщина" и "Оппозиционный блок" не дали ни одного голоса в поддержку бюджета.