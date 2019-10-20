В Раде предлагают отменить закон о люстрации

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о признании утратившим силу закона Украины "Об очищении власти".

Соответствующая карточка законопроекта под номером 2287 размещена на сайте парламента.

Автором законопроекта выступил народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

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Текст документа пока на сайте парламента отсутствует, статус – передан на рассмотрение руководству.



Напомним, 17 октября на сайте Европейского суда по правам человека был обнародован текст решения ЕСПЧ по делу "Полях и другие против Украины" (согласно поданным пяти отдельным жалобам), согласно которому люстрация государственных служащих в Украине, которая стала возможной благодаря закону "Об очищении власти", нарушила их права.

Как сообщали новости "Сегодня", в июле президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко и других чиновников. Изменения в закон об очищении власти касаются тех нардепов и чиновников, которые работали в органах власти с 2014-го по май 2019 года.

Такая инициатива была встречена в штыки не только в Украине, но и на Западе. В G7 сделали заявление по новой люстрации от Зеленского. Дипломаты "Большой семерки" раскритиковали идею президента и сравнили ее с люстрацией в 2014 году.

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