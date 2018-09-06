Рада должна признать катастрофу в Крыму химической атакой России – Парубий

Российский агрессор превратил наш цветущий Крым в полигон для испытания опасных образцов оружия, отметил спикер Рады

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал международное сообщество отправить в оккупированный Крым миссию для установления химической катастрофы, которую там устроила Россия. С таким заявлением он выступил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, международная миссия должна определить реальную угрозу для полуострова.

"По нашим данным, это произошло вследствие того, что российские оккупационные войска обстреляли химические отстойники титанового и содового заводов. Призываю международные организации, в первую очередь защитников природы, направить в оккупированный Крым неприкосновенную международную миссию, которая могла бы дать объективную оценку экологической катастрофы, которая произошла на севере оккупированного Крыма", – сказал Парубий.

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Он отметил, что если оккупанты не пустят миссию в Крым, то Рада должна будет признать ситуацию на севере полуострова химической атакой, направленной против украинских граждан.

"Российский агрессор превратил наш цветущий Крым в полигон для испытания опасных образцов оружия. Все страны мира осудить и наказать Россию за применение химического оружия во всем мире", – подчеркнул спикер.

Как сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины, причина химической катастрофы в Крыму – обстрел снарядами "Титана" в Армянске. В разведке отметили, что российские военные проводили учения и несколько снарядов попали в объекты титанового и содового заводов.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения в Крыму является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". В соцсетях стали писать жители полуострова, что гибнут животные, а у детей появилась странная болезнь. Люди также возмущены, что оккупанты рекомендуют им чаще обмываться водой, а сами эту воду перекрывают.

В итоге т.н. "властями" полуострова было принято решение об эвакуации детей из Армянска. По словам очевидцев, накануне в городе появилось множество автобусов, а также усиленные наряды полиции, а настроения в городе близки к паническим.