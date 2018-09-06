Рада должна признать катастрофу в Крыму химической атакой России – Парубий

Сегодня, 11:27

Российский агрессор превратил наш цветущий Крым в полигон для испытания опасных образцов оружия, отметил спикер Рады

Андрей Парубий. Фото: архив
Андрей Парубий. Фото: архив

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал международное сообщество отправить в оккупированный Крым миссию для установления химической катастрофы, которую там устроила Россия. С таким заявлением он выступил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, международная миссия должна определить реальную угрозу для полуострова.

"По нашим данным, это произошло вследствие того, что российские оккупационные войска обстреляли химические отстойники титанового и содового заводов. Призываю международные организации, в первую очередь защитников природы, направить в оккупированный Крым неприкосновенную международную миссию, которая могла бы дать объективную оценку экологической катастрофы, которая произошла на севере оккупированного Крыма", – сказал Парубий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Он отметил, что если оккупанты не пустят миссию в Крым, то Рада должна будет признать ситуацию на севере полуострова химической атакой, направленной против украинских граждан.

"Российский агрессор превратил наш цветущий Крым в полигон для испытания опасных образцов оружия. Все страны мира осудить и наказать Россию за применение химического оружия во всем мире", – подчеркнул спикер.

Как сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины, причина химической катастрофы в Крыму – обстрел снарядами "Титана" в Армянске. В разведке отметили, что российские военные проводили учения и несколько снарядов попали в объекты титанового и содового заводов.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения в Крыму является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". В соцсетях стали писать жители полуострова, что гибнут животные, а у детей появилась странная болезнь. Люди также возмущены, что оккупанты рекомендуют им чаще обмываться водой, а сами эту воду перекрывают.

В итоге т.н. "властями" полуострова было принято решение об эвакуации детей из Армянска. По словам очевидцев, накануне в городе появилось множество автобусов, а также усиленные наряды полиции, а настроения в городе близки к паническим.
Россия, Рада, Крым, Парубий, экологическая катастрофа, химическая атака

Вы сейчас просматриваете новость "Рада должна признать катастрофу в Крыму химической атакой России – Парубий". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

Армянск. В Ялту или другие города уже выехало 35% населения — около 8 тысяч человек

"Женщины в панике уезжают в Одессу": ЧП с химикатами в Крыму заставляет людей бежать из дома

Сегодня, 07:00

Выбросы уже достигли Херсонщины, люди заговорили об эвакуации

Крым

Скриншот

Экологическая катастрофа в Крыму: министр рассказал об опасности для украинцев

Вчера, 12:06

Черныш допустил, что оккупанты могли скрыть от крымчан реальное положение
Загрузка...

Крым

Фото: Twitter/Roksolana Today&Крым

Химическая катастрофа в Крыму: появились фото и видео эвакуации детей из Армянска

Вчера, 10:10

Люди в соцсетях жалуются на плохую организацию эвакуации воспитанников детсадов

Украина

Крым. Фото: flickr.com/Alexxx Malev

Зачем Россия "устроила химатаку" в Крыму: Чубаров дал ответ

3 Сентября, 11:54

Политик назвал условие россиянам, как можно решить проблему с экологической катастрофой на полуострове
Загрузка...