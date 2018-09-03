Химическая катастрофа в Крыму: гибнут животные, а у детей появилась странная болезнь (фото)

Жители Армянска забили тревогу, все больше сообщений о красной сыпи у людей

Город Армянск в оккупированном Крыму продолжает страдать от экологической катастрофы, которую устроили российские оккупанты. Из-за вредоносных испарений химических веществ начали страдать и дети. Об этом сообщают пользователи сети.

Так, блогер RoksolanaToday & Крим отмечает, что сырье для Крымского завода "Титан" везут в Армянск, где из него производят диоксид титана и ядовитые отходы, которые и дальше будут ухудшать экологическую ситуацию в Северном Крыму и на юге Херсонской области.

А тем временем в Армянске дела у местных жителей все больше ухудшаются. Если на днях были замечены мертвые птицы, то теперь отрава добралась до домашнего скота и даже детей.

"Все услышат, что за геноцид устроила Россия в Северном Крыму. На сейчас – насекомые, птицы (кроме ворон) мрут. Кошки, мелкий домашний скот начал умирать. Маленьких деток накрыло поголовно", – пишет RoksolanaToday & Крим.

В свою очередь пользователь Twitter Крымкий бандеровец рассказал, что люди не имеют возможности спастись от опасных выбросов.

"Вот такие высыпания на коже у жителей Армянска. Остается только догадываться, что происходит с организмом внутри. И это при том, что север Крыма продолжает дышать испарениями серной кислоты из кислотонакопителя. Телевизор и оккупанты говорят, что все хорошо. Армянск продолжает ежедневно накрывать серная кислота. Вот что происходит, например, с детскими площадками. Аналогичные процессы в квартирах у людей. Моют каждый день, если, конечно, есть вода, которую постоянно отключают", – пишет он.











Фото: twitter.com/crimeaua1

Фото: twitter.com/crimeaua1

Фото: twitter.com/crimeaua1

Фото: twitter.com/crimeaua1

Фото: twitter.com/crimeaua1

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". По словам незаконного "вице-премьера" полуострова Игоря Михайличенко, "прокуратура" Армянска в отношении руководства филиала ООО "Титановые инвестиции" намерена вынести представление об устранении нарушений, выявленных при эксплуатации кислотонакопителя.

Также в Крыму взялись проверять состав воздуха после выброса в Армянске. Подконтрольное Кремлю управление Роспотребнадзора в оккупированном Крыму и Севастополе проводит дополнительные проверки воздуха в Красноперекопском районе.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, "Крымский титан" представляет собой экологическую угрозу для Херсонской области.