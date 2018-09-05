Химическая катастрофа в Крыму: появились фото и видео эвакуации детей из Армянска

Сегодня, 10:10

Люди в соцсетях жалуются на плохую организацию эвакуации воспитанников детсадов

Фото: Twitter/Roksolana Today&amp;Крым
Фото: Twitter/Roksolana Today&Крым

В социальных сетях появились первые фото и видео эвакуации детей из пострадавшего от химической катастрофы Армянска в оккупированном Крыму, которую накануне пообещал так называемый "глава республики" Сергей Аксенов.

По словам очевидцев, накануне в городе появилось множество автобусов, а также усиленные наряды полиции, а настроения в городе близки к паническим.

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Кроме того, местные жители выразили возмущение тем, что из города сначала вывезли школьников и подростков, а воспитанников детских садов вынудили ожидать своей очереди.

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Между тем в сети появилось видео, автор которого заявил, что через несколько минут после въезда в Армянск он почувствовал жжение в глазах и затруднения с дыханием.

Также стоит отметить, что работников завода "Титан", которые отправляются в эвакуацию вместе со своими детьми, заставляют писать заявления на отпуск за свой счет, несмотря на обещания Аксенова выплатить им зарплату на время отлучки в полном объеме.

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Напомним, в ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". По словам незаконного "вице-премьера" полуострова Игоря Михайличенко, "прокуратура" Армянска в отношении руководства филиала ООО "Титановые инвестиции" намерена вынести представление об устранении нарушений, выявленных при эксплуатации кислотонакопителя.

Также в Крыму взялись проверять состав воздуха после выброса в Армянске. Подконтрольное Кремлю управление Роспотребнадзора в оккупированном Крыму и Севастополе проводит дополнительные проверки воздуха в Красноперекопском районе.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, "Крымский титан" представляет собой экологическую угрозу для Херсонской области.
Крым, катастрофа, эвакуация, Армянск, экологическая катастрофа

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Источник:

"Сегодня"

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