Рада приняла решение по российским выборам в Крыму

Сегодня, 15:36

Депутаты в принятом заявлении поставили под сомнение легитимность выборов президента в России

Российские выборы. Фото: AFP
Российские выборы. Фото: AFP

Верховная Рада приняла решение о непризнании российских выборов в оккупированном Крыму. За соответствующее решение проголосовали 255 народных избранников.

Депутаты поддержали проект постановления "О заявлении Верховной Рады Украины относительно непризнания Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины – Автономной Республике Крым и городе Севастополь".

Согласно постановлению, Рада обращается к Западу с просьбой ужесточить санкции против России и лиц, которые причастны к организации и проведению незаконных выборов на полуострове, а также против тех, кто причастен к нарушениям прав человека в Крыму.

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"Результаты этого незаконного голосования являются ничтожными и не имеют никаких правовых последствий. Они также никоим образом не могут свидетельствовать или каким-либо образом быть использованы в качестве свидетельства любого изменения статуса Крыма", – говорится в заявлении.

Кроме того, в заявлении указывает сомнительность легитимность российских выборов в целом, так как в РФ создали существенные ограничения избирательных прав граждан в ходе избирательного процесса, неравные условия для кандидатов и отсутствие настоящего выбора, о которых говорится в предварительных выводах БДИПЧ/ОБСЕ. Также неправомерно зачислен 1 миллион голосов с территории Крыма в общие результаты выборов.

Как рассказывал российский политик, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, есть основания признать Путина нелегитимным президентом. По его словам, этот момент зависит от украинской дипломатии.
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Источник:

УНИАН

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