Непогода бушует в Украине: без света остались 80 населенных пунктов

Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго

Фото: twitter.com/spahn711.

В Украине из-за непогоды без электроснабжения остались 80 населенных пунктов в семи регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В ночь с 5 на 6 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 80 населенных пунктов в 7 областях", – говорится в сообщении.

В частности, в Херсонской области обесточены 18 населенных пунктов, в Черкасской – 17, в Житомирской – 14, в Киевской – 12, в Хмельницкой – 9, в Кировоградской – 6, в Волынской – 4.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", – добавили в ГСЧС.

Кроме того, в Херсонской области в селе Казачьи Лагеря ветер повалил около 50 деревьев и повредил крыши 50 зданий, в том числе и школы.

Ранее мы писали о том, что в Бильмакском районе Запорожской области после сильных дождей на трассе Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь образовалась 100-метровая "водная пробка". Спасателям пришлось отводить воду с подтопленного участка.

А тем временем прогноз погоды на июнь не особо радует. Лето не за горами, но, по прогнозам синоптиков, жара в этом году чуть запоздает: дождями май закончится, а июнь — начнется. Лишь спустя неделю после весны придет настоящее тепло, да и в целом нынешнее лето не ожидается экстремально жарким.

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