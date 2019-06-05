Зеленскому предложили уволить 13 губернаторов: итоги дня

Главные события 5 июня в Украине и мире





Общество

16 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих погибли и трое были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

50% опрошенных социологами украинцев довольны деятельностью новоизбранного президента Владимира Зеленского, 11% – противоположного мнения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 29 мая – 3 июня. 39% респондентов еще не смогли оценить работу новоизбранного главы государства.

Уволить губернаторов 13 областей предлагает президенту Кабмин. Утверждены представления на увольнение глав Львовской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областных госадминистраций.

57% украинцев поддерживают сейчас идею вступления Украины в ЕС в противовес Таможенному союзу с Россией, и 62% поддержали бы этот шаг на референдуме. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг".

Корпорация Roshen осенью планирует завершить социальный проект установления и поддержания спортивно-игровых площадок в Украине по причине небрежного отношения и вандализма. Проект был начат в 2005 году, было установлено и передано территориальным общинам около 80 площадок. Все эти площадки разбрендируются – логотип корпорации будет с них снят.

66% украинцев считают что украинский язык должен быть единственным государственным языком в Украине. При этом, согласно результатам опроса, проведенного группой "Рейтинг", за придание русскому государственного статуса высказались 21% опрошенных. Еще 11% респондентов – за официальный статус русского языка в Украине.

Состоится в Киеве 8 июля очередной саммит Украина-ЕС. Об этом договорились Владимир Зеленский и президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер на встрече в Брюсселе.

Может возрасти вдвое по сравнению с 2018 годом поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения в 2019 году после выхода мини-сериала "Чернобыль" – до 150 тыс. человек, считает директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко. По его словам, 90% туристов составляют иностранцы, несмотря на то, что стоимость тура для граждан Украины в три-четыре раза меньше.

Продлится пять лет переходный период для новой редакции украинского правописания, в течение которого использование старой редакции не будет ошибкой. По сравнению с предыдущей редакцией 1989 года украинское правописание стало более детализированным, количество параграфов выросло со 125 до 168.

Экономика

Укрепил на 28 копеек до 26,93 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 6 июня по сравнению с предыдущим банковским днем, 5 июня.

Снизится до 28 грн за доллар курс национальной валюты к концу 2019 года, а к концу 2020 года – до 29,4 грн – на таком прогнозе строится Среднесрочная стратегия управления госдолгом Украины на 2019-2022 гг., принятая Кабинетом министров

Выросла на 11% стоимость строительно-монтажных работ в Украине с января по апрель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми дорогими эти работы оказались в сфере строительства транспортных сооружений – рост на 17,2%. Стоимость СМР в сфере жилых домов выросла на 12,4%, в сфере нежилых зданий – на 9,3%. В общем за первые 4 месяца этого года стоимость СМР выросла на 3,5% по сравнению с декабрем 2018-го. Стоимость строительно-монтажных работ в 2018 году выросла на 23% по сравнению с 2017 годом.

Ввел граничные цены на электроэнергию Кабинет министров, чтобы избежать возможного роста тарифов в связи с запуском с 1 июля нового рынка электроэнергии. Правительство должно доработать механизмы граничных цен, которые будут утверждены регулятором – НКРЭКУ.

Утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы Кабинет министров. Она разработана с учетом макроэкономических прогнозов и задач бюджетной политики и направлена на постепенное достижение к концу 2022 года отношения объема государственного долга к ВВП на уровне не более 43%.

Занижен в 2-3 раза базовый тариф на грузовые перевозки Укрзализныцей, поэтому он будет расти, сообщил директор по развитию компании Андрей Рязанцев.

Достоверность отчетности 25 крупнейших банков подтвердили независимые аудиторы за 2018 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Наибольшую прибыль среди крупнейших банков по итогам прошлого года получили Приватбанк (12,8 млрд грн), "Райффайзен Банк Аваль" (5,1 млрд) и УкрСиббанк (2,7 млрд). Наибольшие убытки в 2018 году получили Сбербанк (7,6 млрд), Проминвестбанк (3,3 млрд) и Укрсоцбанк (1,2 млрд).

Привлекло суммарно 8,433 млрд грн в государственный бюджет 4 июня Министерство финансов по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа. По результатам предыдущего размещения 28 мая было привлечено 3,629 млрд грн.

Мир

Центр Pew Research опубликовал анализ данных Центра обработки заявлений об убежище Госдепартамента США, составив список главных стран, граждане которых получили убежище на американской территории в 2018 году. На первом месте оказалась Демократическая республика Конго. На нее приходится 35% всех беженцев, которых приняли США – 7878 человек. На втором месте Мьянма (16%, 3555 человек). Украина занимает третье место (12%, 2635 человек).

Молдова не собирается платить России за газ который был поставлен ею Приднестровскому региону. Об этом сказал президент Молдовы Игорь Додон.

Рост на уровне 2,6% Всемирный банк прогнозирует сейчас мировой экономике по итогам 2019 года. Оценка была ухудшена с 2,9%, ожидавшихся в январе. В 2020 году ВБ прогнозирует глобальный экономический подъем на 2,7% против ранее предполагавшихся 2,8%. Оценка на 2021 год оставлена на уровне 2,8%.

Забрал 20 тонн золота немецкий Deutsche Bank. Его правительство Венесуэлы оставляло в качестве залога для получения 750 млн долларов наличными. В связи с тем, что платежи по кредитам были просрочены, банк взял золото "под контроль". Также Deutsche Bank прекратил действие соглашения, срок которого должен был закончиться в 2021 году.

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