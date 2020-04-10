Рада соберется на внеочередное заседание 13 апреля: что будет рассматривать

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 13 апреля, ориентировочно после обеда. Об этом заявил на брифинге по итогам Согласительного совета с лидерами фракций спикер парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, сегодня были обсуждены те вопросы, которые, скорее всего, будут выноситься на внеочередное заседание в понедельник.

"Заседание ориентировочно состоится в 14 часов. И я надеюсь, что оно продлится не очень долго, потому что значительная часть вопросов была обсуждена, и достигнуто согласие относительно их рассмотрения на совещаниях, на рабочих группах, в комитетах", – сказал спикер.

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В то же время Разумков не подтвердил, будет ли в понедельник рассматриваться важный законопроект о банках, поскольку его еще не подготовили для вынесения в сессионный зал, ведь к нему было подано более 16 тысяч правок. Профильный комитет после того, как сформирует сравнительную таблицу к законопроекту, должен пройтись по поправкам, и только после этого можно выносить его на рассмотрение Рады.

"Если мы говорим о его рассмотрении, к сожалению, я не могу сказать, когда это произойдет по той простой причине, что по состоянию на сегодняшний день еще не сформирована таблица. Работают все интенсивно. Думаю, что на это уйдет немного времени", – сказал он.

Спикер ВР рассказал, какие вопросы будут в повестке дня внеочередного заседания:

внесение изменений в госбюджет-2020 ;

; законопроект о национальной структуре геопространственных данных: это геокадастр – для того, чтобы унормировать и запустить процесс подготовки к будущему открытию рынка земли;

законопроект о внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" о предотвращении распространения COVID-19;

усиление ответственности за поджог лесов и сухостоя;

13 проектов постановлений, которые блокируют подписание закона о рынке земли.

Как сообщали новости "Сегодня", политолог Владимир Фесенко назвал преступным в условиях пандемии подачу 16 тысяч правок к законопроекту о банках. По его словам, депутаты могут месяцы рассматривать только один этот законопроект, вместо принятия важных и нужных сейчас законов.

Смотрите, что происходило на прошлом внеочередном заседании Рады:

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