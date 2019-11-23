Рассмотрение апелляции экс-главы банковского надзора НБУ перенесли

Тем временем адвокаты Аллы Шульги заявляют о том, что обвинения правоохранителей являются безосновательными

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Бывшему директору департамента банковского надзора Нацбанка Алле Шульге не удалось обжаловать свой арест в апелляционном суде.

На заседание не пришли прокуроры. Напомним, женщине назначили строгую меру пресечения – арест, и самую высокий залог – в 15 млн. грн. Алла Шульга является одной из фигуранток расследования о финансовых махинациях с кредитами для VAB Банка.

В зале суда — перешептывания и волнения. Начала апелляции ожидает Алла Шульга. На прошлой неделе следователи Национального антикоррупционного бюро обвинили ее и некоторых членов бывшего правления Нацбанка в финансовых махинациях.

"Меня закрыли в изоляторе. Я прошла через СИЗО. В тех страшных условиях, там, где содержатся убийцы, где содержатся преступники. Надо мной издевались. Я вынуждена была объявить голодовку. Более трех дней не ела", – говорит экс-директор генерального департамента банковского надзора Нацбанка Алла Шульга.

В конце концов на свободу Алла Шульга вышла под залог в 15 миллионов гривен. Говорит: деньги собрали друзья. Обвиняют ее в том, что осенью 2014 года Нацбанк, где она работала, выдал VAB Банку 1 млрд. 200 млн. грн. стабилизационного кредита под залог имущества, стоимость которого якобы завысили.

"Следствие пока начато, оно не закончено. Преступление есть, раз есть подозрение, и мы это будем доказывать в судебном порядке", – говорит руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Адвокаты считают обвинения безосновательными. Утверждают: Шульга не имела полномочий проверять и оценивать залоги банков. К тому же в изложенном в нескольких томах деле ее имя упоминается лишь трижды.

"Подозрение необоснованное. Никаких доказательств относительно нашего клиента предоставлено прокурором не было. Вообще не понимаем, почему этот вопрос поднимается относительно нашего клиента, поскольку решение принималось коллективно правлением Национального банка", – говорит адвокат Александр Лукьяненко.

Знатоки банковской отрасли говорят: само дело абсурдно. Пять лет назад НБУ выдал более 200 млрд. гривен рефинансирования проблемным банкам, чтобы удержать систему. Более того владелец VAB Банка поручился собственным имуществом.

"Действия сотрудников Национального банка были абсолютно корректны, причем, учитывая то, что там решение принимается коллегиальным органом", – говорит экономический эксперт, бывший председатель правления коммерческого банка Борис Кушнирук.

Подтверждает слова коллеги и экономист Сергей Фурса. Мол, банкиры делали все верно в условиях кризиса, а дело это является логическим продолжением скандалов вокруг уничтожения имущества главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и ареста ее заместителя Александра Писарука, и может быть своеобразной местью бывшим руководителям НБУ за национализацию Приватбанка.

"Коломойский идет в крестовый поход против Национального банка – мстит за то, что Национальный банк выполнял свою работу, и давление на Писарука, вполне возможно, – часть этого крестового похода, часть этой мести", – говорит экономический эксперт Сергей Фурса.

Кроме того, Фурса считает, что таким образом бывшие акционеры ПриватБанка пытаются сместить внимание украинской общественности и международных доноров со своих долгов перед государством на скандал с VAB Банком.

"Возможно, это модель, собственного говоря, которая демонстрирует: смотрите, МВФ, вы хотите, чтобы мы расследовали Приватбанк? Прекрасно – мы по этому делу посадим весь НБУ. Поэтому, учитывая, что Коломойский пытается сорвать всеми силами наше сотрудничество с МВФ и то, что он пытается защитить себя от расследований по делу о Приватбанке", – говорит экономический эксперт Сергей Фурса.

А пока расследование продолжается, подозреваемые ищут правды в суде.

Заседание по делу Аллы Шульги перенесли, потому что не пришел прокурор. Апелляцию рассмотрят вновь, 2 декабря.

Напомним, что 11 ноября, стало известно, что НАБУ задержало семь человек по подозрению в завладении кредитом Нацбанка в более чем миллиард гривен.Речь идет о1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Олега Бахматюка, говорилось в сообщении пресс-службы НАБУ.

Чиновникам инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Почти сразу же в СМИ появилась информацияо том, что один из задержанных – председатель правления Райффайзен Банка Аваль и бывший первый замглавы Нацбанка Александр Писарук.

В 2014-2015 годах Писарук был первым заместителем главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Он отвечал за банковский надзор. В октябре 2014 года НБУ выделил VAB Банку стабилизационный кредит в размере 1,2 млрд гривен. При этом, как отмечается в сообщении САП, стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. 21 ноября 2014 года Нацбанк признал VAB Банк неплатежеспособным и ввел в банк временную администрацию. Решение о ликвидации банка было принято в марте 2015 года.

Одной из первых прокомментировала ситуацию экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. По ее мнению, задержание следователями Национального антикоррупционного бюро Украины бывшего заместителя главы Национального банка Александра Писарука является усилением террора в отношении старой власти.

Фамилия второго подозреваемого в "деле VAB Банка" была озвучена 13 ноября, когда стало известно, что суд отправил под домашний арест экс-руководителя управления НБУНиколая Каленского. Суд также обязал Каленского прибывать по вызову прокурора, воздерживаться от общения с другими фигурантами дела, сдать документы для выезда за рубеж и носить электронный прибор контроля. Решение суда действует до 12 января 2020 года включительно, однако может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее НАБУ провело более 20 обысков по месту жительства фигурантов дела о хищении в оборонной промышленности, в том числе у Олега и Игоря Гладковских, Андрея Рогозы, Виталия Жукова. По словам директора НАБУ Артема Сытника, ведомство открыло два уголовных производства.

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