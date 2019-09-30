Разумков рассказал, как будут дорабатывать Избирательный кодекс

Дмитрий Разумков. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Президент Владимир Зеленский поступил правильно, когда заветировал Избирательный кодекс, документ требует доработки. Об этом в интервью изданию "Цензор" сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я считаю, что это (ветирование Избирательного кодекса, – Ред.) было абсолютно правильно сделано. Мы говорили о том, что проходной барьер следовало бы опустить, просто меньшее количество депутатов будет проходить от той или иной политической силы, но так же пропорционально, поэтому я не вижу в этом проблемы. Мы говорили и говорим, что нужно отходить от мажоритарки – это было бы правильнее. Если мы берем теоретически 225 человек, которые сегодня проходят по списку, и, к сожалению, 199 по мажоритарке – не 225, потому что у нас часть Донбасса оккупирована, Крым оккупирован, где мы не можем выбирать мажоритарщиков, то разница будет не очень велика. А на эффективность работы это абсолютно никак не повлияет", – сказал он.

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Ранее сообщалось, что после вето президента Украины Владимира Зеленского, которое было наложено на Избирательный кодекс, народные депутаты будут пересматривать этот документ, чтобы "упростить и сделать более понятной" избирательную систему.

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Как сообщали новости "Сегодня", 11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс. Перед финальным решением депутаты провалили несколько голосований за возвращение/подтверждение отклоненных правок и только с энной попытки набрали необходимое количество голосов.

27 августа тогдашний спикер Рады Андрей Парубий подписал Избирательный кодекси передал его на подпись президенту.

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