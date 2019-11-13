Разведение сил и встреча "нормандской четверки": в Германии сделали заявление

В Берлине отметили, что есть «общее намерение» провести саммит в "нормандском формате".

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Работа по подготовке саммита в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция, Украина) продолжается, но даты пока нет. Об этом заявил в среду на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Все еще не могу назвать даты, но переговоры, нацеленные на то, чтобы подготовить такую встречу в скором будущем, продолжаются", - сказал он.

По его словам, есть "общее намерение" провести саммит в "нормандском формате".

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Зайберт добавил, что кабмин Германии положительно оценивает недавние успехи при разводе войск возле населенного пункта Петровское.

Отметим, в Европейском Союзе расценивают как "обнадеживающие сигналы" продолжающийся на Донбассе процесс зеркального разведения сил и средств сторон на трех пилотных участках, а также призвали Россию предпринять со своей стороны позитивные шаги, которые позволят выполнить Минские договоренности.

Так прокомментировала в Брюсселе развитие событий на Донбассе пресс-секретарь высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

"Украина продемонстрировала конструктивный подход к продвижению в реализации Минских соглашений. Мы также ожидаем, что и Россия будет активно предпринимать позитивные шаги и использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для полного выполнения минских обязательств", – подчеркнула пресс-секретарь главы европейской дипломатии.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 ноября в Петровском началось разведение сил. Украинская сторона отвела на запасные позиции 42 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 48 единиц стрелкового оружия. Боевики т.н. "ДНР" заявили, что отвели в районе Петровского 14 человек личного состава, а также один автоматический станковый гранатомет и один крупнокалиберный пулемет.

В свою очередь министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказывал, как проходит разведение сил на Донбассе. Он отметил, что украинская сторона делает все по плану.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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