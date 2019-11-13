В Кремле рассказали о подготовке к саммиту в "нормандском формате"

По словам Пескова, по целому ряду направлений подготовки к встрече есть позитивная динамика

Фото: kremlin.ru

Кремль считает, что по целому ряду направлений подготовки саммита в "нормандском формате" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) есть позитивная динамика. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который ранее заявлял, что пока нет даже примерной даты встречи "нормандской четверки".

"Мы констатируем позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки к "нормандскому формату", – ответил представитель Кремля на вопрос, остались ли препятствия для встречи лидеров стран "нормандской четверки".

Ранее специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила завершение обеими сторонами конфликта отвода войск в районе населенного пункта Петровское. В настоящее время стороны проводят разминирование территории. Петровское – последний из трех пилотных участков разведения сил, о создании которых стороны договорились еще осенью 2016 года. Ранее отвод войск состоялся на двух других участках — в Станице Луганской и Золотом.

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Отметим, в Европейском Союзе расценивают как "обнадеживающие сигналы" продолжающийся на Донбассе процесс зеркального разведения сил и средств сторон на трех пилотных участках, а также призвали Россию предпринять со своей стороны позитивные шаги, которые позволят выполнить Минские договоренности.

Так прокомментировала в Брюсселе развитие событий на Донбассе пресс-секретарь высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

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"Украина продемонстрировала конструктивный подход к продвижению в реализации Минских соглашений. Мы также ожидаем, что и Россия будет активно предпринимать позитивные шаги и использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для полного выполнения минских обязательств", – подчеркнула пресс-секретарь главы европейской дипломатии.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 ноября в Петровском началось разведение сил. Украинская сторона отвела на запасные позиции 42 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 48 единиц стрелкового оружия. Боевики т.н. "ДНР" заявили, что отвели в районе Петровского 14 человек личного состава, а также один автоматический станковый гранатомет и один крупнокалиберный пулемет.

В свою очередь министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказывал, как проходит разведение сил на Донбассе. Он отметил, что украинская сторона делает все по плану.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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