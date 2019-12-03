Реформа ГБР, неприкосновенность и газовый вопрос: чем займется Рада

Также сегодня двух нардепов могут лишить депутатских мандатов

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Верховная Рада сегодня возьмется за Госбюро расследований, рассмотрит постановления о лишении депутатского мандата двух народных избранников, а также депутаты попытаются привести некоторые законодательные акты в соответствие с законом о снятии депутатской неприкосновенности.

Так, первым делом парламент рассмотрит во втором чтении законопроект №2116 по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований. Стоит отметить, что полномочия директора, первого заместителя и заместителя директора ГБР прекращаются досрочно в случае принятия закона и вступления его в силу. 16 ноября Рада предварительно одобрила увольнение главы Госбюро расследований.

Также будут рассмотрены два проекта постановления относительно досрочного прекращения полномочий народного депутата руководителя Харьковской области Алексея Кучера и главы "Укравтодора" Александра Кубракова.

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В первом чтении депутаты рассмотрят два законопроекта № 2237 и 2237-1, целью которых является приведение некоторых законодательных актов в соответствие с законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов". Отмечается, что если любому гражданину станет известно о совершенном народным избранником преступлении, он сможет написать заявление в ГПУ. Если народного депутата "застукают" во время совершения преступления, он может быть задержан и без согласия парламента.

Во втором чтении будет рассмотрен еще один важнейший законопроект №2359-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания условий для обеспечения выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа по Протоколу о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны. В рамках процесса отделения газотранспортной системы от "Нафтогаза" документом предлагается освободить от налогообложения НДС операций передачи с баланса плательщика налога на баланс другого юридического лица имущества в составе магистральных газопроводов и всех объектов и сооружений, связанных с ними единым технологическим процессом (основных средств, нематериальных активов, капитальных инвестиций), которые используются для обеспечения транспортировки природного газа.

Среди прочего депутаты возьмутся за внесение изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства относительно усовершенствования пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке; во втором чтении законопроект №2300 об отмене госмонополии на производство спирта; внесение изменений в законодательство относительно ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств (№2078 и 2078-1).

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