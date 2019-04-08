Результаты опроса: хотят ли украинцы дебаты Порошенко и Зеленского

Большинство опрошенных считают, что результат дебатов может повлиять на мнение избирателей перед вторым туром

Результаты опроса: хотят ли украинцы дебаты Порошенко и Зеленского 2019-04-08T21:12:00+03:00 Политика Большинство опрошенных считают, что результат дебатов может повлиять на мнение избирателей перед вторым туром

Уже неделю вся страна эмоционально обсуждает, пойдут ли кандидаты на дебаты, когда и где они состоятся?! Мы же поинтересовались у украинцев, нужны ли они вообще?! И вот какие результаты получили.

66% опрошенных считают, что дебаты "На Олимпийском" непременно нужны! И их результат может повлиять на мнение избирателей перед вторым туром.

22% считают, что дебаты не изменят настроений украинцев и поэтому не нужны.

Остальные 12% не определились.

Завтра мы узнаем мнение украинцев, когда лучше провести дебаты – 14 апреля, как предложил Петр Порошенко, или 19 – как это предусматривает закон, или вообще делать два тура дискуссий.

Как сообщалось, перед вторым туром выборов новости "Сегодня" и компания Edison Research будут проводить ежедневные исследования настроений украинцев. Начиная с 8 апреля, на площадках лидера информационного пространства страны "Сегодня" будут опубликованы результаты опросов об изменениях в восприятии украинцами актуальных событий и ситуации в стране в преддверии выборов.

Напомним, 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.

В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, несмотря на что принял вызов.

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