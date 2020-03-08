Родственники погибших рассказали, чего ждут от дела о сбитом MH17

В Нидерландах надеются, что доказательств хватит для оказания давление на Россию

Энтон Котте / Фото: Сегодня

9 марта начнется уголовное судопроизводство по делу об уничтожении 17 июля 2014 года самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, рейс MH17 , в небе Донбасса. Родственники погибших надеются, что виновные будут наказаны, а высшее руководство РФ, в том числе и военное, понесет ответственность.

Об этом Энтон Котте, потерявший в трагедии сына, невестку и шестилетнего внука рассказал журналисту сайту "Сегодня".

"Я убежден, что будет представлено так много доказательств, чтобы судьи приняли единственное решение – виновны. Если такое будет решение, тогда я скажу, что все это делал не зря – ради своих детей. Но это не конец истории", – говорит нидерландец.

"Второй шаг – наше правительство должно принять решение оказывать давление на Россию, чтобы она взяла на себя ответственность. И я надеюсь, что весь мир обратит на это внимание. Я знаю, что нидерландская система правосудия пользуется доверием во всем мире. И никто не сможет сказать, что наши суды сделали что-то не так. Поэтому, я надеюсь, что доказательств хватит, чтобы оказать давление на Россию и сказать: "Сейчас вы должны взять на себя ответственность за эту ужасную трагедию", – подчеркнул Энтон Котте.

На слова журналиста "Сегодня", что без указки со стороны Кремля ЗРК "Бук" просто так бы не попал на территорию Украины, он заметил.

"Понимаете, обвиняемые по делу MH17, рассмотрение которого начинается 9 марта, сделали свою работу. Но они сделали свою работу по заказу. И этот заказ поступил от кого-то другого".

"Для меня очевидно, что российский ЗРК "Бук" был доставлен из России в Украину. Чтобы это сделать, необходимо решение на самом высшем уровне", – подытожил Энтон Котте.

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Полностью интервью с родственниками погибших в авиалайнере рейса MH17 читайте на сайте "Сегодня" в понедельник, 9 марта, утром.

Как сообщали новости "Сегодня", нидерландские прокуроры будут представлять позицию обвинения по этому делу, которая основана на материалах совместной следственной группы в составе правоохранителей Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. В Украине тоже отреагировали на начало судебного процесса.

В свою очередь ответственная за работу со СМИ во время процесса в связи с трагедией МН17 судья Йоланде Вэйннобэл сообщила подробности судебного заседания. По ее словам, пока не известно, сколько свидетелей выступит в суде по делу о крушении малайзийского Boeing.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Была создана международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста. Группа официально назвала имена подозреваемых в сбивании самолета. Ими оказались россияне Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза") и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").

Следователи пришли к выводу, что MH17 был сбит в небе над Донбассом именно из российского "Бука". Было установлено, что ракета принадлежала российской ракетной бригаде ПВО из Курска.

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