Россия хочет закрепить аннексию Крыма и захватить Азовское море – Британия в СБ ООН

Британцы жестко отреагировали на действия россиян против украинских кораблей в Азове

Британия осудила действия России в Азовском море и потребовала освобождения захваченных украинских моряков. Об этом было сказано в заявлении и.о. представителя Британии Джонатана Аллена на заседании Совета безопасности ООН.

"России известно, что по существу их позиция слаба. Поэтому они пытаются играть на процедуре, а потом изображать из себя жертву", – было сказано во вступительном слове.

Также Британия осудила действия России и потребовала освобождения украинских моряков.

"Продолжается попрание суверенитета Украины и принципов, на которых действует ООН", – говорится в заявлении Джонатана Аллена.

Британцы предполагают, что Крымский мост и усложнение судоходства в Азовском море призвано ослабить украинскую экономику.

"Необходимо открыть свободный проход по Керченскому проливу. Мы видели эту игру прежде. РФ хочет закрепить свою аннексию Крыма и по той же схеме захватить Азовское море. Россия намерена усиливать напряженность в Азовском море и по собственному же признанию открыла огонь по украинским морякам. Это не действия страны, которая поддерживает уставы ООН", – подчеркнул британский постпред.

Также Британия предостерегла международное сообщество от политики молчаливого согласия, из-за которой Россия получает шанс "навязать новую реальность".

Смотрите онлайн-трансляцию заседания СБ ООН по агрессии России в Азове.

В свою очередь заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявляла, что агрессия России на Азове ведет к эскалации. Заместитель генсека ООН призывает Россию и Украину к мирному урегулированию ситуации.

Отметим, что в начале заседания СБ ООН Россия провалилась по Азовскому морю. На повестку дня был оставлен российской вопрос по Украине, но члены Совбеза не поддержали его.

В свою очередь Россия в СБ ООН озвучила свою версию произошедшего в Азовском море. представитель России отметил, что после того, как РФ потребовала созыва СБ, "западные партнеры попытались представить ситуацию так, будто его созвала Украина".

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили три украинских моряка. Также был и захват трех кораблей – 23 моряка в заложниках.