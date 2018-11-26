Россия в СБ ООН озвучила свою версию произошедшего в Азовском море

Предложенная Россией повестка дня с обвинением Украины в Совбезе ООН принята не была

Совбез ООН не утвердил предложенную РФ повестку заседания по "нарушению Украиной границы России", и после провокационного и наполненного обвинениями Украины выступления представителя РФ заседание Совбеза ООН было закрыто.

Результаты голосования за предварительную повестку дня СБ ООН: 4 – за, 7 – против и 4 – воздержались. Таким образом, предложенная Россией повестка дня с обвинением Украины принята не была.

"Мы сожалеем в связи с голосованием. Но никто не может помешать РФ как постоянному члену СБ поднимать те темы, которые мы считаем важными. Не повлияет на это и ваше голосование, в ходе которого государства... поддаваясь стадному инстинкту... это напоминает разборки в песочнице", - прокомментировал представитель России на Совбезее ООН Дмитрий Поланский голосование.

Также представитель России добавил, что после того как РФ потребовала созыва СБ, "западные партнеры попытались представить ситуацию так, будто его созвала Украина".

После этого представитель РФ заявил, что не будет высказываться по "неподходящим нам пунктам повестки" и ограничится одним выступлением в начале. Он представил версию РФ, согласно которой "украинские суда совершили действия в разрез конвенции ООН по морскому праву".

Он заявил, что это было "в территориальных водах РФ в Черном море".

"Расцениваем такие шаги, как нарушение суверенитета России", – отмечено в выступлении РФ.

Также постпред РФ заявил, что угрозы для жизни украинских моряков нет.

Кроме того, он отметил, что у России нет планов по созданию военной базы в Азовском море.

Россия считает, что события на Азове якобы нужны "чтобы удержать власть в Украине", "создав провокацию" и введя военное положение. РФ не верит, что военное положение не будет продлеваться, и уверена, что выборы в Украине отменят.

Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина? Смотрите в выпуске в 23.00.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как сообщалось, на этом фоне в ночь на 26 ноября СНБО принял решение о введении военного положения в Украине. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Позже Петр Порошенко ввел это решение в действие.

Кроме того, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту утвердить указ президента Петра Порошенко.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".