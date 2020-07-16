Россия может напасть на Украину из Крыма: польские депутаты бьют тревогу

Россия в ближайшее время может попытаться атаковать Украину из оккупированного Крыма, чтобы возобновить подачу воды на полуостров. Учитывая это, президент Польши Анджей Дуда должен созвать Совет национальной безопасности страны, чтобы обсудить этот вопрос и оказать поддержку Киеву. Об этом во время пресс-конференции в Сейме заявила группа депутатов фракции левых сил в польском парламенте, сообщает Укринформ.

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"Мы опасаемся того, что было в 2014 году: Российская Федерация захочет расширить свою территорию, поскольку ближайшее место, где есть питьевая вода, находится на расстоянии 80 км вглубь континента", – сообщил депутат левых Павел Крутул, который входит в комиссию Сейма по вопросам обороны.

Польский парламентарий со ссылкой на украинских и американских экспертов подчеркнул, что запасов воды на Крымском полуострове сейчас есть на месяц-полтора. Он также проинформировал о значительном контингенте российских войск, развернутом в Крыму.

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"Поэтому, я апеллирую к президенту о созыве Совета национальной безопасности, чтобы обсудить эту ситуацию, и, возможно, сделать какие-то шаги, благодаря которым Украина могла бы чувствовать нашу поддержку", - заявил Крутул.

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Другой политик левых Анджей Розенек подчеркнул, что ситуация в Крыму требует действий первых лиц государства.

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"Когда за нашей восточной границей такое происходит, то президент не может оставаться равнодушным, он не может делать вид, что проблемы нет", – подчеркнул Розенек.

Ранее заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь рассказывал нам об угрозе нападения России на Украину. По его словам, стратегические учения России "Кавказ-2020" в сентябре могут стать основой для проведения широкомасштабного наступления.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, в свою очередь, заявил, что украинская армия усиливает свои боевые возможности на крымском направлении, хотя пока нет разведданных о готовящемся нападении.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 февраля на Форуме Age Of Crimea Forum 2020 президент Украины сделал одно важное заявление об оккупированном полуострове. Зеленский четко дал понять, что Крым не будут разменивать ради мира на Донбассе.

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