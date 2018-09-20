Россия оккупировала не только территории Украины: Порошенко рассказал о новой угрозе

Сегодня, 11:26

Москва пустила в ход новые средства для дестабилизации ситуации в стране, чтобы взять под контроль Киев

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко в своем послании к Верховной Раде напомнил о российской угрозе к президентским и парламентским выборам, а также указал, что внутри страны есть политики и политические силы, работающие в интересах Москвы.

По его словам, за последние четыре года Украина возродила не только армию, но и разведку, благодаря которой Киев имеет представление о планах Кремля на будущих парламентских и особенно президентских выборах. Он отметил, что на базе "пятой колонны" в Украине Москва планирует остановить европейскую интеграцию нашей страны.

"Актуальна угроза реванша. К сожалению, на украинской политической шахматной доске есть фигуры, которые позволяют Москве ходить собой. За четыре года мы восстановили не только армию, но и разведку, потому должны иметь не приблизительное, а довольно точное представление о планах Кремля. В Украине тиражируются фейки российской пропаганды, которыми с РФ снимается ответственность за агрессию. В период выборов вопрос информационной безопасности является одним из основных. Часть нашего информационного пространства точно так же оккупирована, как и часть территории", – сказал Порошенко.

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Президент добавил, что поддерживает идею законопроекта о регистрации агентов влияния страны-агрессора.

Напомним, Порошенко недавно уже говорил, что в Украине давно знают о планах Кремля на президентские и парламентские выборы. По его словам, разведка имеет данные об использовании Москвой пророссийских политсил и политиков. Он уверен, что горизонт планирования антиукраинских сил достигает осени 2020 года, когда по результатам уже местных выборов в отдельных областных советах, проектируется создание "лояльных к Москве политических коалиций".

В свою очередь глава СБУ Василий Грицак уверен, что Россия попытается вмешаться в президентские и парламентские выборы в Украине и повлиять на волеизъявление украинцев. Он рассказал о методах и главной цели Москвы.
Россия, выборы, Рада, Порошенко, угроза, послание

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"Сегодня"

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