Россия ответственна за катастрофу MH17 на Донбассе – Волкер

Американский дипломат четко объяснил, в чем вина Российской Федерации в преступлении, которое унесло жизни почти 300 человек

Именно Россия, которая недавно выступила с "доказательствами вины" Украины, виновна в катастрофе MH17 в небе над Донбассом.

Об этом заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" спецпредставитель США по Украины Курт Волкер.

Он напомнил, что Международная следственная группа представила тщательные доказательства причастности России к уничтожению Малайзийского самолета

"Ответственность несет Россия из-за ее вторжения и оккупации этой части Украины", – заявил Волкер.

Он объяснил, что самое важное не кто нажал кнопку пуска ракеты, а то что это было сделано из российской техники.

"Вопрос о том, кто именно нажал на пусковую кнопку, если хотите, был ли это русский по национальности, украинец по национальности, украинский гражданин с Донбасса или офицер Вооруженных сил России, откровенно говоря, менее важен, чем тот факт, что это российская единица военной техники, перевезенная в другую суверенную страну под контролем России, использованная там для запуска ракеты, убившей всех этих мирных граждан, а затем вывезенная из Украины", – подчеркнул американский дипломат.

Как известно, в Нидерландах 24 мая прошла пресс-конференция с участием представителей Международной следственной группы (JIT). Так, глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен заявил, что у следователей появились отпечатки пальцев военнослужащих одной из бригад России, которые управляли ракетой ЗРК "Бук", сбившей малайзийский Boeing 777.

Также расследование установило, что "Бук", из которого был осуществлен выстрел, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Паульсен также отметил, что в распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России.

Следственная группа также представила видео с доказательствами о причастности российского "Бука" к сбиванию MH17.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В конце декабря прошлого года британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.