Россия удерживает еще 110 граждан Украины – Денисова

Украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить всех граждан страны

Людмила Денисова. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

На территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в субботу, 7 сентября, передает "Громадське".

Денисова отметила, что украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.

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Ранее мы сообщали о том, что, по данным СБУ, на Донбассе оккупанты удерживают в заключении 227 украинцев.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заложниками с Украиной подходят к завершению и в ближайшее время состоится взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Также мы сообщали, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам последней встречи в "нормандском формате" удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.

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