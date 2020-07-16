Российские дипломаты устроили демарш в ОБСЕ из-за Украины

Делегация России во время Форума сотрудничества в сфере безопасности (ФБС) и Постоянного совета ОБСЕ устроила демарш и покинула заседание. Это произошло после неудачных попыток российской делегации сорвать обсуждение гибридной агрессии РФ против Украины, передает Укринформ.

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"Во время совместного заседания Форума сотрудничества в сфере безопасности и Постоянного совета ОБСЕ представитель делегации РФ, который присутствовал физически на заседании в Гофбурге, совершил демарш и покинул зал. Таким образом российский дипломат отреагировал на речь директора Национального института стратегических исследований Украины Александра Литвиненко, который выступал в качестве одного из основных докладчиков на тему гибридных угроз", – сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

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По словам дипломата, несмотря на демарш россиян, совместное заседание продолжилось. В своей презентации Литвиненко, в частности, ярко продемонстрировал многомерность гибридных средств и методов, которые Россия использует против Украины. Он подчеркнул, что Россия решила и продолжает свою прокси-войну на истощение на Донбассе, а конечная ее цель заключается в препятствовании реализации евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, создании буферной зоны между Россией и Западом и, наконец, восстановлении своего влияния в Украине.

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Ранее в Европейском парламенте состоялась презентация доклада о методах России в гибридной войне против Украины.

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Напомним, не так давно в НАТО назвали главные требования для вступления Украины в Альянс.

Как рассказывал в интервью сайту "Сегодня" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, после получения статуса партнера расширенных возможностей следующим шагом для Украины должен быть ПДЧ – План действий по членству (дорожная карта по вступлению нашей страны в Альянс).

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