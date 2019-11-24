Эксперты: Россия еще в 90-е отработала гибридную войну против Украины

Россияне в Украине повторили то же самое, что провернули в Приднестровье, отметил Филипенко

/ Фото: Минобороны РФ

Война на Донбассе – это не только проблема Украины. Россия использует Восточную Европу для отработки новых методов агрессии, которые против Украины были отработаны еще в 90-е годы.

Об этом говорили эксперты на конференции "Украина и Республика Молдова: реалии, перспективы и вызовы", которая состоялась в Кишиневе, передает "Укринформ".

Фото: moldova.mfa.gov.ua

"РФ использует регион Центральной и Восточной Европы в качестве плацдарма для гибридной агрессии, так как считает его полем собственного безоговорочного влияния. Россия стремится разрушить ЕС и восстановить собственный имперский статус. Бороться против гибридного влияния мы, среди прочего, можем путем увеличения знаний о соседях. Зная больше о них, будем узнавать и о себе. В деле противодействия фейкам запреты не работают", – сказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

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В свою очередь эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко напомнил, что Россия "потренировалась" на Приднестровье, где испытала политические технологии и методы гибридной войны, которые сегодня активно применяются в Украине. Тогда тоже были задействованы СМИ для дезинформации граждан и выстраивания негативного имиджа противоборствующей стороны, это и гибридные войска, и поддержка сепаратистов.

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"Подобные попытки территориальной дезинтеграции были сделаны и в Украине. Именно в 90-е годы впервые появилась идея "Новороссии", которая должна охватывать южные области Украины. Тогда же была попытка создать на юге Одесской области "Бессарабскую республику" и впервые разыграть карту Крыма. Те лица, которые в 90-е годы принимали участие в создании Приднестровской Молдавской республики, в 2014 году были привлечены к оккупации Крыма и Донбасса", – отметил он.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно заместитель министра обороны Алина Фролова объясняла, что РФ не ограничивается войной на Донбассе – в гибридной войне против Украины агрессор применяет не только солдат и танки. По ее словам, Россияне в большей степени используют информационное пространство – основные агрессивные действия ведутся в интернете и через СМИ.

В свою очередь директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак отмечал, что российская агрессия против Украины ставит нашу страну перед новыми вызовами. Он считает, что Украине нужно изменить подход к войне и назвал три главных направления.

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