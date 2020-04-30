Российский политик эмоционально отреагировал на причастность генерала ФСБ к катастрофе MH17

Расследование о возможной причастности российского генерала ФСБ Андрея Бурлаки к катастрофе рейса малайзийских авиалиний на Донбассе несколько лет назад могут быть "лишены здравого смысла". Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в сообщении в сервисе микроблогов Twitter.

Российский дипломат эмоционально отреагировал на расследование и даже приписал его авторам спекуляцию. Он также задался риторическим вопросом, почему расследовали "не пытаются" применить какую-то логику в своем материале. "Какую выгоду Россия получила бы, сбив MH17? В чем был наш дьявольский план?", — спрашивает он в соцсетях.

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Российский политик считает, что якобы "выгода для украинской пропаганды в этой ситуации очевидна". Мол, если предположить, что РФ причастна к крушению самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, то "почему же „генерал Бурлака получил повышение и высочайшую государственную награду — Героя России".

"Где здравый смысл? И почему продолжают цитироваться сфальсифицированные доказательства?", — резюмирует свой текст первый заместитель постпреда РФ в ООН.

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Ранее сообщалось, что куратор генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, которого арестовали по подозрению в государственной измене, оказался фигурантом дела об крушении малайзийского Boeing на Донбассе в 2014 году.

Видео: Facebook

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Ранее международные следователи пришли к выводу, что MH17 был сбит в небе над Донбассом именно из российского "Бука". Ракета принадлежала российской ракетной бригаде ПВО из Курска.

Среди обвиняемых, которые, по версии следствия, непосредственно причастны к транспортировке российского "Бука" на украинскую территорию, – трое россиян и один украинец: бывший так называемый "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Несмотря на доказательства, что самолет был сбит из российского ЗРК, ни одного из высокопоставленных чиновников РФ не могут привлечь к ответственности с точки зрения права дипломатического иммунитета. Москва пытается избежать ответственности, но в марте 2020 года начался первый судебный процесс по делу MH17.

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