Ключевым фигурантом дела MH17 оказался генерал ФСБ – расследование Bellingcat

Исследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider смогли идентифицировать одного из ключевых фигурантов дела о сбитом Boeing 777 рейса MH17, ранее этот человек был известен лишь как высокопоставленный сотрудник Федеральной службы безопасности России "Владимир Иванович". Им оказался генерал-полковник, заместитель руководителя Погранслужбы ФСБ РФ Андрей Бурлака, сообщает The Insider.

Как отмечается, в ноябре 2019 года Объединенная следственная группа (JIT), расследующая дело MH17, опубликовала 23 телефонных разговора, перехваченных накануне трагедии, из которых видна степень вовлеченности ФСБ, ГРУ и Кремля в события на Донбассе.

В перехватах фигурируют фамилии главы ФСБ Александра Бортникова и министра обороны Сергея Шойгу, есть голос на тот момент помощника российского президента Владислава Суркова, но часть из высокопоставленных офицеров российских спецслужб было сложно установить. Одним из наиболее интересных участников этих телефонных разговоров был некто "Владимир Иванович", который, судя по перехватам, отвечал среди прочего за перемещение через границу тяжелых вооружений (в том числе и пресловутого "Бука", из которого в последствии был сбит Boeing 777).

The Insider и Bellingcat утверждают, что им удалось установить, что этим человеком является генерал-полковник ФСБ Андрей Бурлака. На данный момент он самый высокопоставленный из российских госслужащих, официально признанных фигурантами по этому делу.

"Формально никакого отношения Бурлака к войне в Украине иметь не должен. Однако его перелеты, данные которых имеются в распоряжении Bellingcat, указывают на то, что в 2014 и 2015 годах он постоянно летал в Ростов, Крым и Краснодар – три центра управления украинской операцией. Его перелеты хронологически стыкуются с информацией, полученной из перехватов. Например", - отмечают расследователи.

Источник: theins.ru

Упоминание о Бурлаке расследователи смогли найти в переписке помощников на тот момент главаря "ДНР" Дениса Пушилина, в которой упоминается Владимир Иванович, "он же Андрей Иванович, он же замдиректора ФСБ".

Вскоре расследователи нашли интервью, которое Бурлака дал одному из российских телеканалов.

Источник: theins.ru

Чтобы подтвердить, что "Владимир Иванович" и Андрей Бурлака – одно лицо, перехваченные записи переговоров боевиков с российскими кураторами и интервью генерала ФСБ отправили на экспертизу в Национальный центр медиа-криминалистики Университета Колорадо в Денвере (National Center for Media Forensics at the University of Colorado at Denver).

Эксперты пришли к выводу о том, "что коэффициент соответствия (likelihood ratio LR) этих аудио записей составляет 94, что подтверждает гипотезу о том, что записи голоса принадлежат одному человеку".

"С учетом всех прочих обстоятельств, связанных с получением этих звуковых фрагментов, вероятность того, что эти голоса принадлежат разным людям, стремится к нулю", - считают The Insider и Bellingcat.

Как известно, Boeing 777 был сбит в небе над неподконтрольным Киеву Донбассом 17 июля 2014 года. Международные следователи пришли к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из российской ЗРК "Бук". По делу обвиняемым проходят три россиянина и один Украинец. Если их вина будет доказана в суде, им грозит от 30 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Так, как все обвиняемые находятся в России, судить их будут заочно. В марте в Нидерландах прошли предварительные слушания по делу.

Видео: Facebook

