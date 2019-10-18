Рябошапка объяснил, почему Кононенко могли задержать в аэропорту

Генеральная прокуратура Украины к этому (задержанию) не имеет отношения, - сказал Рябошапка

/ Фото: president.gov.ua

Задержание бывшего народного депутата Украины Игоря Кононенко в аэропорту "Борисполь" может быть связано с пресечением попытки избежать ответственности, так как Кононенко фигурирует в ряде уголовных дел, допускает генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Генеральная прокуратура Украины к этому (задержанию) не имеет отношения. Мы детально выясним, о чем идёт речь. Есть публичная информация, что есть одно из уголовных производств в отношении этого человека, и оно расследуется НАБУ", – сказал генпрокурор во время эфира на одном из укранских телеканалов.

Кроме того, как подчеркнул Рябошапка "есть другие эпизоды, которые расследуются в уголовных производствах".

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"Поэтому возможно что-то могло быть связано с расследованием этих уголовных дел и выяснением вероятности исчезновения народного депутата, чтобы избежать уголовной ответственности", – предположил генпрокурор.

Напомним, 17 октября в аэропорту "Борисполь" при попытке покинуть территорию Украины был задержан экс-заместитель главы Совета нацбезопасности и обороны Украины Олег Гладковский (Свинарчук).

В то же время, в "Богдане" утверждают, что мужчина направлялся на международную выставку в Брюсселе и что после увольнения из СНБО он неоднократно выезжал за границу в деловые поездки и возвращался обратно.

Напомним, что в феврале сына Олега Гладковского обвинили в масштабных хищениях бюджетных средств в оборонном секторе. В сговоре с другими чиновниками Игорь Гладковский якобы скупал военные запчасти в России и на складах украинской армии, при этом их качество зачастую не соответствовало никаким нормам, а цены накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинским оборонным предприятиям. Журналисты оценили убытки от таких хищений в сумму не менее 250 млн гривен. Позже экс-президент Украины Петр Порошенко уволил Гладковского.

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