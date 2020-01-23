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Рябошапка открыл производство из-за избиения Кивой посетителя кафе

23 января, 00:05

Кива ударил потерпевшего головой в лицо

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка / Фото: president.gov.ua

Генеральный прокурор открыл производство по факту нанесения народным депутатом Украины Ильей Кивой телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве.

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры в Facebook.

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"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению потерпевшего. Согласно заявлению, народный депутат Украины, находясь в одном из ресторанов Киева 22 января 2020 года, ударил потерпевшего головой в лицо. Соответствующие сведения внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст.122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение)", – говорится в сообщении.

Напомним, в соответствии с законодательством открыть производство в отношении народного депутата Украины может только генеральный прокурор.

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Фото: facebook.comsluga95

На опубликованных кадрах драки видно, как Кива сидит за столиком, потом встает и подходит к молодому мужчине. Между ними происходит разговор, в ходе которого Кива бьет оппонента головой, на что тот в ответ ударил нардепа.

Напомним, что в декабре прошлого года в Верховной Раде у Кивы произошел конфликт с нардепом от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем. Кива начал толкать "слугу народа". В конфликт вмешались другие народные депутаты, коллега Кивы по фракции Нестор Шуфрич пытался его успокоить.

Также сообщалось, что не так давно Кива рассматривал интимные фото прямо во время пленарного заседания парламента. Так, он смотрел на своем смартфоне присланные в мессенджере WhatsApp фотографии обнаженной женщины прямо во время голосования.

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драка производство нардеп кива Руслан Рябошапка

Источник: Сегодня

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