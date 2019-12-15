Саакашвили о деле Шеремета: Не надо сейчас спешить с выводами

По словам бывшего президента Грузии, это дело должно быть тщательно доказано в суде

Когда убили Павла Шеремета бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили говорил, что убийство наталкивает на мысли – стране готовят что-то очень опасное. Теперь – после срочного брифинга, объявления фамилий, судов, взятия под стражу подозреваемых – он призывает не спешить с выводами.

"То, что не раскрывалось убийство Павла Шеремета – это не случайно. В этом была заинтересованность. Видимо кто-то это покрывал. При всем этом не надо сейчас спешить с выводами. Есть презумпция невиновности. Общество, естественно, имеет большие вопросы. И конечно это дело должно быть тщательно доказано в суде. Тут не может быть поверхностных доказательств и быстрых выводов. Я думаю, что все общество, а также очень много людей в мире будет обращать на это внимание. Это вопрос престижа", – отметил он в эксклюзивном интервью в эфире программы "Сегодня. Итоги" с Олегом Панютой на телеканале Украина в воскресенье вечером.

Кроме того, по словам Саакашвили – то что президент сам был на брифинге, то что он заинтересован, чтобы эти дела раскрывались, то что сейчас есть политическая воля решать вопросы, которые годами не решались – это не вызывает сомнения, это вызывает только похвалы.

Напомним, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходят пять подозреваемых. На данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Владислава Грищенко.

Ранее суд на два месяца арестовал Юлию Кузьменко, которая, по версии следствия, убила журналиста Павла Шеремета, подложив бомбу под автомобиль.

Видео: Игорь Серов/Сегодня

Также Печерский суд избрал меру пресечения Яне Дугарь, которая, по версии следователей, проводила разведку на месте убийства Шеремета.

Возможный организатор убийства Павла Шеремета Андрей Антоненко останется за решеткой до 8 февраля.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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