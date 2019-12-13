Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,56
26,24

Убийство Шеремета: суд принял решение по атошнице Яне Дугарь

13 декабря, 14:47

Следствие подозревает девушку в пособничестве совершения убийства журналиста

/ Фото: Facebook

Печерский районный суд Киева принял решение относительно меры пресечения Яне Дугарь, которая проходит подозреваемой в деле по убийству журналиста Павла Шеремета. Отметим, что задержана она была 12 декабря.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая требовала посадить Дугарь под круглосуточный домашний арест. Домашний арест назначили до 8 февраля. Отбывать она его будет по месту регистрации в Днепропетровской области, передает корреспондент "Сегодня" из зала суда.

Отметим, что адвокаты возражали против ходатайства прокуроров и считают подозрение необоснованным, а доказательную базу – недостаточной.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", депутат Верховной Рады Яна Зинкевич заявляла об алиби подозреваемой Яны Дугарь. По ее словам, девушка в день убийства Шеремета находилась в зоне боевых действий на Донбассе.

Отметим, что на брифинге МВД военнослужащую 95-й бригады, медика Яну Дугарь называли "разведчиком". По версии следствия, она помогала организатору убийства Андрею Антоненко и Юли Кузьменко, которая якобы подложила бомбу под автомобиль Шеремета. На предоставленной правоохранителями записи она говорит о том, что боится обыска, что в квартире есть семь телефонов и книги по саперскому делу.

В тренде
Дожди на юге и мокрый снег в Карпатах: чего ожидать от погоды 13 декабря

Она подозревается в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и п. 5,12 ч. 2 ст. 115 (совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, и по предварительному сговору группой лиц умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 12 декабря в МВД на брифинге сообщили о задержании подозреваемых в убийстве журналиста, об обысках у них дома и подробно рассказали, как по версию следствия происходили события. Читайте подробней, что нужно знать о преступлении и расследовании в деле по убийству Шеремета.

Также смотрите видео доклада о ходе расследования убийства Павла Шеремета:

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

суд мера пресечения павел шеремет убийство шеремета Яна Дугарь

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видео
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видеоУкраина
Встреча
Встреча "Нормандской четверки" в Париже: все подробности, фото и видеоПолитика
"Страшно" неприятная погода в пятницу 13-го: синоптик дала прогнозУкраина
В супермаркет Харькова забежала обезьяна: забавное видео
В супермаркет Харькова забежала обезьяна: забавное видеоХарьков
"Это фантастика": Милованов назвал условие для доллара по 20 гривен в УкраинеФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...