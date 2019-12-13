Убийство Шеремета: суд принял решение по атошнице Яне Дугарь

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Печерский районный суд Киева принял решение относительно меры пресечения Яне Дугарь, которая проходит подозреваемой в деле по убийству журналиста Павла Шеремета. Отметим, что задержана она была 12 декабря.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая требовала посадить Дугарь под круглосуточный домашний арест. Домашний арест назначили до 8 февраля. Отбывать она его будет по месту регистрации в Днепропетровской области, передает корреспондент "Сегодня" из зала суда.

Отметим, что адвокаты возражали против ходатайства прокуроров и считают подозрение необоснованным, а доказательную базу – недостаточной.

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Как сообщали новости "Сегодня", депутат Верховной Рады Яна Зинкевич заявляла об алиби подозреваемой Яны Дугарь. По ее словам, девушка в день убийства Шеремета находилась в зоне боевых действий на Донбассе.

Отметим, что на брифинге МВД военнослужащую 95-й бригады, медика Яну Дугарь называли "разведчиком". По версии следствия, она помогала организатору убийства Андрею Антоненко и Юли Кузьменко, которая якобы подложила бомбу под автомобиль Шеремета. На предоставленной правоохранителями записи она говорит о том, что боится обыска, что в квартире есть семь телефонов и книги по саперскому делу.

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Она подозревается в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и п. 5,12 ч. 2 ст. 115 (совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, и по предварительному сговору группой лиц умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 12 декабря в МВД на брифинге сообщили о задержании подозреваемых в убийстве журналиста, об обысках у них дома и подробно рассказали, как по версию следствия происходили события. Читайте подробней, что нужно знать о преступлении и расследовании в деле по убийству Шеремета.

Также смотрите видео доклада о ходе расследования убийства Павла Шеремета:

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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