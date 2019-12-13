Дело Шеремета: суд избрал меру пресечения Юлии Кузьменко, которая якобы подложила бомбу

Фото: Reuters//Valentyn Ogirenko

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Суд на два месяца арестовал Юлию Кузьменко, которая по версии следствия убила журналиста Павла Шеремета, подложив бомбу под автомобиль.

Видео: Игорь Серов/Сегодня

Сама Кузьменко утверждает, что о Шеремете узнала в день убийства, из новостей.

"Я в первый раз про Шеремета услышала, когда в день, по-моему, его убийства, я сидела на работе, открыла Фейсбук, прочитала, что убили Шеремета, я тогда еще полезла читать, кто это...", – рассказала она.

Ей инкриминируют ч.3 ст.28 УК (участие в организованной группе) и пункты 5,12 ч.2. ст.115 (умышленное убийство). Если вину докажут, Кузьменко может сесть в тюрьму на срок от 10 до 15 лет, либо даже получить пожизненное заключение.

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Ранее адвокат потребовал отвода судьи, поскольку она не дала слово свидетелю, который может подтвердить алиби подзащитной.

На брифинге МВД 12 декабря показали видео, как женщина подкладывала взрывчатку под машину. Следователи утверждают, что провели экспертизу и могут доказать, что это была Кузьменко. Мужчина, который ее сопровождал, – якобы Андрей Антоненко. Его следствие называет организатором преступной группировки.

"Антоненко А.С. для совершения в составе организованной группы совместных преступных действий подыскал и привлек жительницу Киева Кузьменко Юлию Леонидовну, 05.11.1979 г.р. и военнослужащий по контракту Дугарь Яну Сергеевну, 22.11.1993 г.р., и неустановленных досудебным расследованием лиц, имеющих аналогичные с им взгляды и намерения, чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям, которые, по их мнению, смогут изменить жизнь общества", - так тексте подозрения следствие объясняет мотив.

Роль Ю. Кузьменко в убийстве по версии следствия

Также отметим, что Кузьменко на видео МВД обсуждает "сакральную жертву", которой должна была стать скандальная волонтерка Маруся Зверобой.

Юлии Кузьменко 40 лет, она по профессии детский врач, в Охматдите возглавляет отделение рентгенангиографии и эндоваскулярной хирургии. Имеет степень кандидата медицинских наук и пишет докторскую диссертацию. Довольно известна в среде волонтеров, поскольку помогала раненым на Майдана, а после начала войны – нашим бойцам.

Ранее Печерский суд избрал меру пресечения Яне Дугарь, которая по версии следователей проводила разведку на месте убийства Шеремета.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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