"Самолеты сами по себе изнутри не загораются": в Раде отреагировали на авиакатастрофу в Иране

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В понедельник, 13 января, комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики на своем заседании заслушает информацию о крушении пассажирского самолета МАУ в Тегеране и рассмотрит вопрос ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщил глава комитета Богдан Яременко.

"Самолеты сами по себе изнутри не загораются. И этого точно никогда не было с самолетами МАУ. Поэтому ожидаем полной открытости со стороны авиационных властей и следствия Ирана. Дать полный и честный ответ на вопрос о причинах катастрофы так же важно, как и минимизировать страдания родственников жертв, создав возможность быстрее попрощаться с погибшими", – написал Яременко на своей странице в Facebook.

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Также Яременко выразил соболезнования семьям, которые потеряли своих близких.

Напомним, ранее в МАУ заявили,что разбившийся в столице Ирана самолет Boeing-737 был полностью исправен. Кроме того, по данным МАУ, это был один из лучших самолетов компании.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing-737 Международных авиалиний Украины, совершавший рейс PS 752 Тегеран – Киев,потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев. По предварительным данным, не выжил никто из находившихся на борту 176 человек. Позже появилась информация о гражданстве погибших пассажиров рейса.

Детали узнавайте на сайте "Сегодня" – В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео

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