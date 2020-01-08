Разбившийся Boeing-737 2016 года выпуска и был полностью исправен – МАУ

Фото: Iran Press/Handout via REUTERS / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Разбившийся в столице Ирана самолет Boeing-737 был полностью исправен. Кроме того, по данным МАУ, это был один из лучших самолетов компании.

"Самолет 2016 года выпуска. Получен непосредственно из завода "Боинга", до этого не эксплуатировался нигде. Замечаний по матчасти не было. Проверку последнюю проходил 6 января, замечаний никаких не было. Самолет был исправен. От экипажа ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом никаких замечаний не было", – рассказала на пресс-конференции технический директор МАУ Александр Шофиев, передает корреспондент "Сегодня".

Также в компании заявили, что экипаж был отлично подготовленным, в том числе, для полетов в непростых условиях.

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Как ранее сообщал сайт "Сегодня", по предварительным данным, на борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

"Из 167 пассажиров 2 пассажиры – граждане Украины. Остальные пассажиры – это граждане Канады, Ирана, Германии, Швеции и Авганистана", – уточнил вице-президент МАУ по наземному обслуживанию Виктор Семенченко.

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Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных линий Украины" разбился в столице Ирана, Тегеране, ранним утром 8 января.

Самолет направлялся из аэропорта имени имама Хомейни в Киев. Сначала пилоты перестали отвечать на вызовы диспетчера, а потом самолет и вовсе исчез с радаров.

Есть несколько версий произошедшего: падение могло произойти из-за технической неисправности после взлета из иранского аэропорта имама Хомейни. Но, по информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

Flightradar Tracker/Reuters

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