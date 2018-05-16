Савченко написала письмо Путину – СМИ

Сегодня, 03:44

Политик считает Службу безопасности Украины виновной в прекращении процедуры обмена

Надежда Савченко. Фото: &quot;Сегодня&quot;
Надежда Савченко. Фото: "Сегодня"

Народный депутат Украины Надежда Савченко, которая следующие два месяца также проведет за решеткой, рассказала, что написала письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой разблокировать обмен пленными.

Об этом она сообщила после заседания суда в понедельник, 14 мая, передают "Украинские новости".

В частности, Савченко сомневается, что ее включили в список на обмен пленными.

В то же время, нардеп положительно воспринимает включение в этот список руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и считает, что именно это обстоятельство разблокирует процесс обмена пленными.

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Кроме того, политик подчеркнула, что считает Службу безопасности Украины виновной в прекращении процедуры обмена.

Напомним, 15 мая Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей нардепу Надежде Савченко. Так, под стражей политик пробудет до 13 июля.

Напомним, 23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте на 60 суток народного депутата Надежды Савченко, которая подозревается, среди прочего, в подготовке терактов и свержении государственной власти.

26 марта Савченко оспорила свой арест. Ее адвокат Виктор Чевгуз говорил, что Судья допустил процессуальные нарушения при вынесении решения по нардепу, однако спустя три дня Апелляционный суд не удовлетворил ходатайства защиты.

Политик подозревается в преступлениях по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованного группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществ.
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