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СБУ прокомментировала признание Ирана в крушении украинского самолета

11 января, 11:18

Тегеран подтвердил версию украинской спецслужбы, говорит Баканов

/ Фото: СБУ

Заявление Тегерана о том, что иранские военные по ошибке сбили украинский самолет, подтвердило первую версию расследования, к которой склонялась СБУ .

Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, котрого цитирует пресс-служба ведомства.

"Мы рассматривали человеческий фактор как основную причину авиакатастрофы – работу зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты. Вчера во время заседания специальной рабочей группы СБУ мы, имея необходимые данные, остановились на двух версиях – столкновении самолета с ракетой и возможном теракте. Сегодня иранская сторона подтвердила первую версию", – отметил Баканов.

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Он еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе самолета МАУ.

Напомним, в субботу, 11 января, утром президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Тегеран обязан официально извиниться, привлечь виновных к ответственности и вернуть тела погибших.

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Также сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном стала ошибка, допущенная в период кризиса иранскими военными.

А президент Исламской республики Хасан Роухани заявил, что Иран глубоко сожалеет о допущенной ошибке и пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского Boeing.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

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