Обмен заложниками Украины и России показал, что с Москвой нужно договариваться, но это не свидетельствует о том, что она хочет мира.
Об этом украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный в рамках большого обмена, заявил на совместной с освобожденным общественным активистом Александром Кольченко пресс-конференции в Киеве, сообщает "Украинская правда".
"Сейчас с приходом новой власти у России есть шанс отношения (с Украиной – ред.) перезагрузить. Президент Зеленский также делает шаги навстречу. Я вижу, что он искренне хочет этот конфликт решить без потери интересов. И это правильно. Сто лет переговоров лучше, чем один день войны", – заявил Сенцов.
"О том, хочет ли Россия миру – сколько бы волк не рядился в овечью шкуру, зубы у него постоянно на месте, не переживайте. Не верьте в это. Я не верю", – добил он.
Ранее сообщалось, что Сенцов будет бороться за освобождение других узников Кремля.
Напомним, новости "Сегодня" ведут онлайн-трансляцию пресс-конференции Олега Сенцова и Александра Кольченко, освобожденного из российского плена.
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