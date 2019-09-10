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Сенцов о "миролюбии" России: Волк в овечьей шкуре

10 сентября, 13:10

Зубы кремлевского «волка» – на месте, говорит режиссер

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Обмен заложниками Украины и России показал, что с Москвой нужно договариваться, но это не свидетельствует о том, что она хочет мира.

Об этом украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный в рамках большого обмена, заявил на совместной с освобожденным общественным активистом Александром Кольченко пресс-конференции в Киеве, сообщает "Украинская правда".

"Сейчас с приходом новой власти у России есть шанс отношения (с Украиной – ред.) перезагрузить. Президент Зеленский также делает шаги навстречу. Я вижу, что он искренне хочет этот конфликт решить без потери интересов. И это правильно. Сто лет переговоров лучше, чем один день войны", – заявил Сенцов.

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"О том, хочет ли Россия миру – сколько бы волк не рядился в овечью шкуру, зубы у него постоянно на месте, не переживайте. Не верьте в это. Я не верю", – добил он.

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Ранее сообщалось, что Сенцов будет бороться за освобождение других узников Кремля.

Напомним, новости "Сегодня" ведут онлайн-трансляцию пресс-конференции Олега Сенцова и Александра Кольченко, освобожденного из российского плена.

Также читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

Видео: Сегодня

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Россия миролюбие Сенцов обмен пленными

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