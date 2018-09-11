Сестра Сенцова раскрыла детали завещания брата
По состоянию на 11 сентября Олег Сенцов голодает 121 день
Украинский политзаключенный Олег Сенцов, который написал завещание на свое творчество, передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.
Об этом сообщила двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан в комментарии "Крым.Реалии".
"Он составил завещание на имя своей подруги, соратницы. Она из Крыма. Имя я называть не буду. Просит, чтобы в случае его смерти ей передали работу над его фильмами незаконченными, сценариям. Чтобы она распоряжалась ими, как считает нужным сама или, если она откажется, чтобы передала это тому, кто сможет с этим справиться. Финансовая сторона вопроса – гонорары и так далее – детям конечно", – рассказала Каплан.
По состоянию на 11 сентября, Олег Сенцов голодает 121 день. 14 мая 2018 года политзаключенный объявил голодовку с требованием освободить всех украинцев, которых удерживают в России "по политическим мотивам".
Напомним, что днем ранее адвокат Сенцова сообщил об ухудшении его состояния и допустил, что его могут начать кормить принудительно.
Кроме того, ухудшилось состояние и Балуха - мужчине приходится принимать обезболивающие препараты.
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