Сестра Сенцова раскрыла детали завещания брата

Сегодня, 22:32

По состоянию на 11 сентября Олег Сенцов голодает 121 день

Олег Сенцов. Фото: Facebook
Олег Сенцов. Фото: Facebook

Украинский политзаключенный Олег Сенцов, который написал завещание на свое творчество, передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

Об этом сообщила двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан в комментарии "Крым.Реалии".

"Он составил завещание на имя своей подруги, соратницы. Она из Крыма. Имя я называть не буду. Просит, чтобы в случае его смерти ей передали работу над его фильмами незаконченными, сценариям. Чтобы она распоряжалась ими, как считает нужным сама или, если она откажется, чтобы передала это тому, кто сможет с этим справиться. Финансовая сторона вопроса – гонорары и так далее – детям конечно", – рассказала Каплан.

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По состоянию на 11 сентября, Олег Сенцов голодает 121 день. 14 мая 2018 года политзаключенный объявил голодовку с требованием освободить всех украинцев, которых удерживают в России "по политическим мотивам".

Напомним, что днем ранее адвокат Сенцова сообщил об ухудшении его состояния и допустил, что его могут начать кормить принудительно.

Кроме того, ухудшилось состояние и Балуха - мужчине приходится принимать обезболивающие препараты.
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